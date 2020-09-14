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Лукашенко призвал Россию спланировать совместные военные учения на годы вперёд

Встреча белорусского президента и Владимира Путина проходит в Сочи.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко внёс ясность по поводу совместных тактических учений двух стран.

Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные ещё в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск, — отметил президент.

В Минобороны рассказали, когда пройдут тактические учения России и Белоруссии

Они проводятся ежегодно с 2015 года.

Он дважды подчеркнул, что мероприятие было запланировано заранее и анонсировано ещё в прошлом году. Он добавил, что после окончания учений все подразделения вернутся в места своей дислокации. В свою очередь, Лукашенко призвал Россию спланировать совместные учения на годы вперёд.

Также в ходе встречи Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента и пообещал, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия начнёт поставлять собственную вакцину от коронавируса. Кроме того, Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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