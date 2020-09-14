СМИ: Мэр Харькова заразился коронавирусом и впал в кому

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких, у него выявили коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации журналистов, градоначальник находится в коме. Впал ли он в это состояние или был введён медикаментозным путём, не уточняется. По предварительным данным, CoViD-19 Кернесу был диагностирован в начале сентября. Последний раз мэр появлялся на публике 23 августа по случаю Дня города.