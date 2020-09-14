СМИ: Мэр Харькова заразился коронавирусом и впал в кому

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких, у него выявили коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации журналистов, градоначальник находится в коме. Впал ли он в это состояние или был введён медикаментозным путём, не уточняется. По предварительным данным, CoViD-19 Кернесу был диагностирован в начале сентября. Последний раз мэр появлялся на публике 23 августа по случаю Дня города.
Кернес: Я отомщу тем, кто покушался на меняМэр Харькова в интервью LifeNews рассказал детали совершенного на него покушения и заявил, что месть - это блюдо, которое подают холодным.
Ранее от коронавируса оправилась бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая две недели находилась в критическом состоянии из-за инфекции.