Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: Мэр Харькова заразился коронавирусом и впал в кому

Последний раз градоначальник появился на публике 23 августа, в День города.

179
Post cover

Фото © Facebook / gennadykernes

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких, у него выявили коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации журналистов, градоначальник находится в коме. Впал ли он в это состояние или был введён медикаментозным путём, не уточняется. По предварительным данным, CoViD-19 Кернесу был диагностирован в начале сентября. Последний раз мэр появлялся на публике 23 августа по случаю Дня города.

Кернес: Я отомщу тем, кто покушался на меня

Мэр Харькова в интервью LifeNews рассказал детали совершенного на него покушения и заявил, что месть - это блюдо, которое подают холодным.

Ранее от коронавируса оправилась бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая две недели находилась в критическом состоянии из-за инфекции.

Выбор редакции

Loading...