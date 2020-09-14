В Ингушетии неизвестные застрелили мужчину прямо у магазина

Вечером в понедельник, 14 сентября, в Ингушетии неизвестные убили местного жителя, после чего скрылись с места преступления.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, ЧП произошло в Назрани у одного из магазинов.

— Вечером в понедельник в Назрани у одного из магазинов, предположительно, двое нападавших из пистолета произвели несколько выстрелов в 50-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции.