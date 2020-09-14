Учёные нашли основную причину смертельных осложнений от коронавируса

Исследователи из Льежского университета Бельгии в ходе обследования тел погибших от коронавирусной инфекции обнаружили большое количество ДНК-ловушек в различных отделах их лёгких. По версии учёных, это может быть одним из основных факторов тяжёлых осложнений заболевания, ведущих к смерти в больнице. Об этом сообщает EurekAlert.
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— Мы заметили, что в лёгких пациентов, умерших по другой причине, ДНК-ловушки отсутствовали, — рассказал профессор Томас Маричал.
Отмечается, что изначально они порождаются иммунными клетками — нейтрофилами — и действуют как первая линия защиты организма. Эти клетки также способны выпускать собственную ДНК во время нетоза — специфической формы клеточной гибели. Однако чрезмерная активация этого процесса может оказать токсичное воздействие и вызвать разрушение тканей.
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Учёные обнаружили следы не только в лёгочных тканях и дыхательных путях, но также в кровеносных сосудах. Они представляют из себя богатые фибрином сгустки, которые провоцируют тромбозы и повреждения. Установлено, что всё это результат неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведёт к цитокиновому шторму.
— Борьба с чрезмерным высвобождением ДНК-ловушек является дополнительным путём, который может доказать свою эффективность в снижении тяжести осложнений от CoViD-19, — говорится в публикации.
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Отмечается, что в настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, в том числе на сердце. Они указывают, что уже сейчас этот процесс может быть смягчён разработанными препаратами, например, используемыми для лечения муковисцидоза.
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