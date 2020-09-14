Путин поручил подготовить первую партию вакцины от CoViD-19 для Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что главы двух государств отдельно остановились на вопросе участия республики в третьем этапе тестирования российского препарата "Спутник V".