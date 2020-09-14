Путин поручил подготовить первую партию вакцины от CoViD-19 для Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что главы двух государств отдельно остановились на вопросе участия республики в третьем этапе тестирования российского препарата "Спутник V".
Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"Далее препарат отправится на расширенные клинические исследования.
Ранее Путин заявил, что Белоруссия станет первой страной, которая получит вакцину РФ от CoViD-19.