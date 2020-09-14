В Санкт-Петербург прибыла первая партия российской вакцины от CoViD-19

В Санкт-Петербург поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Как сообщили журналистам в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева, препарат был направлен в городскую больницу № 40.
— На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина "Спутник V", — говорится в сообщении.
Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"Далее препарат отправится на расширенные клинические исследования.
Уточняется, что в рамках пилотной поставки вакцины отработают логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от CoViD-19 людей, которые входят в группу повышенного риска.
Кроме того, специалисты больницы получили необходимые инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки препарата. В частности, в медучреждениях и в используемом для перевозки вакцины транспорте должны быть холодильники, поддерживающие необходимую температуру не выше минус 18 градусов.
До этого губернатор города Александр Беглов заявлял, что в Северную столицу доставят несколько десятков доз вакцины, предназначенных для врачей.
Путин поручил подготовить первую партию вакцины от CoViD-19 для БелоруссииРанее российский лидер сообщил, что республика станет первой страной, которая получит препарат из РФ.
По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 39 475 случаев инфицирования коронавирусом. Уже выздоровели 27 190 человек, ещё 2650 пациентов скончались.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.