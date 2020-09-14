В Санкт-Петербург прибыла первая партия российской вакцины от CoViD-19

В Санкт-Петербург поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Как сообщили журналистам в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева, препарат был направлен в городскую больницу № 40.

— На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Город оказался в числе первых российских регионов, куда направлена разработанная в Центре им. Гамалеи отечественная вакцина "Спутник V", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках пилотной поставки вакцины отработают логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от CoViD-19 людей, которые входят в группу повышенного риска.

Кроме того, специалисты больницы получили необходимые инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки препарата. В частности, в медучреждениях и в используемом для перевозки вакцины транспорте должны быть холодильники, поддерживающие необходимую температуру не выше минус 18 градусов.

До этого губернатор города Александр Беглов заявлял, что в Северную столицу доставят несколько десятков доз вакцины, предназначенных для врачей.