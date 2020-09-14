Популярный диджей скончался через пять дней после того, как незнакомцы жестоко избили его в Крыму

Диджей Сергей Бабин родом из Орска, известный как mr. Basic, отправился в Крым, чтобы принять участие в фестивале Z.City. Вместе с командой музыкант арендовал дом под Евпаторией, где и произошёл страшный инцидент. В какой-то момент на них набросилась компания, отдыхавшая по соседству. В разгар конфликта Сергея ударили камнем по голове, он получил черепно-мозговую травму.

Фото © Instagram / mr.basic.music

Пострадавшего срочно доставили в больницу. Травма оказалась настолько серьёзной, что его пришлось ввести в состояние искусственной комы. Однако спасти жизнь музыканту не удалось, он скончался спустя пять дней после инцидента, пишет ИА "Крыминформ". Информация о гибели музыканта также появилась в его инстаграме.

Фото © Instagram / mr.basic.music