Мало мяса, но есть стафилококк. "Любительская" колбаса оказалась опасна для здоровья

Эксперты "Росконтроля" протестировали колбасу "Любительскую" шести торговых марок: "Велком", "Клинский", "Мясной дом Бородина", "Мясницкий ряд", "Рублёвский", "Чернышихинские колбасы". Ни один из образцов испытаний не прошёл, а некоторые и вовсе названы опасными для здоровья.

Отобранные колбасы должны были содержать не менее 60% мяса, но ни в одном из образцов его не оказалось больше 50%, а в продукте бренда "Мясной дом Бородина" и того меньше. Образец марки "Клинский" не соответствует требованиям безопасности по уровню обсеменённости мезофильной микрофлорой, в колбасе "Мясницкий ряд" нашли бактерии группы кишечной палочки, а в "Чернышихинских колбасах" обнаружили золотистый стафилококк.

— Учитывая, что колбасы мы, как правило, едим, не подвергая их температурной обработке, несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям — это существенный прямой риск для здоровья. Стафилококк в колбасе — это вообще находка крайне редкая, но опасная, — объяснила Анна Плахотник, ведущий специалист экспертного центра союза потребителей "Росконтроля".

Вкус и запах исследованных колбас также оставляли желать лучшего. У образца "Мясной дом Бородина" присутствовал посторонний привкус и запах, у "Чернышихинских колбас" — несвойственный продукту вкус и вяжущий привкус. Цвет и вид на разрезе подвели образцы брендов "Мясницкий ряд", "Рублёвский" и "Чернышихинские колбасы".

В итоге пять из шести марок колбас попали в чёрный список. Это "Велком", "Клинский", "Мясной дом Бородина", "Мясницкий ряд", "Чернышихинские колбасы". "Любительскую" от "Рублёвского" эксперты также не рекомендуют к употреблению — в ней недостаточно мяса и присутствует коллагеновый белок. Она внесена в список товаров с замечаниями.