СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в Кузбассе

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели в шахте "Чертинская-Коксовая" двух человек. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, вероятной причиной трагедии стало нарушение требований безопасности на промышленном объекте.
— В забое произошло обрушение горной массы, в это время на аварийном участке находилось четыре человека. Двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что тела погибших в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены и подняты на поверхность.
Яхтсмен, миллиардер, "киприот" — владелец шахты, под завалами которой погиб горнякШахта в Кузбассе, где обрушилась кровля, принадлежит миллиардеру Виктору Рашникову, которого называют владельцем 12-й по размеру яхты в мире. Под управлением Рашникова один из крупнейших металлургических комбинатов России — ММК — ушёл в кипрские офшоры. Как это произошло — в материале Лайфа.
Как ранее сообщал Лайф, всего в момент происшествия под землёй находилось 95 человек, 87 из них были эвакуированы, ещё шестеро остались на местах. Погибшим было 37 и 53 года.