СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в Кузбассе

Яхтсмен, миллиардер, "киприот" — владелец шахты, под завалами которой погиб горняк Шахта в Кузбассе, где обрушилась кровля, принадлежит миллиардеру Виктору Рашникову, которого называют владельцем 12-й по размеру яхты в мире. Под управлением Рашникова один из крупнейших металлургических комбинатов России — ММК — ушёл в кипрские офшоры. Как это произошло — в материале Лайфа.