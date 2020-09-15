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СКР возбудил уголовное дело после гибели двух горняков в шахте в Кузбассе

Всего под землёй в момент ЧП находилось 95 человек.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели в шахте "Чертинская-Коксовая" двух человек. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, вероятной причиной трагедии стало нарушение требований безопасности на промышленном объекте.

В забое произошло обрушение горной массы, в это время на аварийном участке находилось четыре человека. Двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены и подняты на поверхность.

Яхтсмен, миллиардер, "киприот" — владелец шахты, под завалами которой погиб горняк

Шахта в Кузбассе, где обрушилась кровля, принадлежит миллиардеру Виктору Рашникову, которого называют владельцем 12-й по размеру яхты в мире. Под управлением Рашникова один из крупнейших металлургических комбинатов России — ММК — ушёл в кипрские офшоры. Как это произошло — в материале Лайфа.

Как ранее сообщал Лайф, всего в момент происшествия под землёй находилось 95 человек, 87 из них были эвакуированы, ещё шестеро остались на местах. Погибшим было 37 и 53 года.

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