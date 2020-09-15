Радулов, Гурьянов и Худобин сыграют в финале Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" стал первым финалистом Кубка Стэнли — 2020. В полуфинале "звёзды" в пяти матчах (4–1) обыграли команду "Вегас Голден Найтс", а решающую шайбу в пятой игре (3:2 ОТ), которая и отправила "Даллас" в финал, в добавленное время забросил российский нападающий Денис Гурьянов.

DENIS GURIANOV IN OVERTIME! DALLAS IS HEADED TO THE STANLEY CUP!#GoStars pic.twitter.com/cmnentvtFV — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 15, 2020

Голкипер "Старз" Антон Худобин совершил 34 спасения, за что удостоился звания третьей звезды встречи. Форвард Александр Радулов отметился результативной передачей, как и автор победной шайбы Гурьянов (вторая звезда матча), приплюсовавший к своему голу ассистентский балл.

Таким образом, Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин впервые в своей карьере сыграют в финале Кубка Стэнли (для "Далласа этот финал будет третьим в истории клуба"). Соперник "звёзд" определится в противостоянии "Тампы" и "Айлендерс". "Молнии" выигрывают серию со счётом 3–1, и для выхода в финал команде Кучерова осталось одержать одну победу.

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