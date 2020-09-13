Россиянин без ног смог покорить Эльбрус на одних руках — видео

Россиянин Рустам Набиев, лишившийся обеих ног, смог на одних руках подняться на вершину горы Эльбрус, что ранее не удавалось ни одному человеку. Видеозапись момента покорения вершины была опубликована в инстаграме блогера.

— Я это сделал. Я смог это сделать! Вот этими руками я дошёл до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю, спасибо всем, кто верил в меня! — сказал он на видео, держа указатель с вершины горы и едва сдерживая слёзы.

В подписи к публикации мужчина объяснил, что он не первый человек с ограниченными возможностями, который добрался до этого места. Однако ранее никому не удавалось это сделать на одних руках. Подъём длился 15 километров и занял 13 часов.