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Россиянин без ног смог покорить Эльбрус на одних руках — видео

По его словам, он стал первым из людей, кому удалось подобное.

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Россиянин Рустам Набиев, лишившийся обеих ног, смог на одних руках подняться на вершину горы Эльбрус, что ранее не удавалось ни одному человеку. Видеозапись момента покорения вершины была опубликована в инстаграме блогера.

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Несмотря на юный возраст, парень смог собрать аудиторию в полмиллиона человек, а коллеги по бьюти-индустрии называли его восходящей звездой.

Я это сделал. Я смог это сделать! Вот этими руками я дошёл до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю, спасибо всем, кто верил в меня! — сказал он на видео, держа указатель с вершины горы и едва сдерживая слёзы.

В подписи к публикации мужчина объяснил, что он не первый человек с ограниченными возможностями, который добрался до этого места. Однако ранее никому не удавалось это сделать на одних руках. Подъём длился 15 километров и занял 13 часов.

Ранее Лайф рассказывал про блогера из Англии, который два года боролся с раком и умер вскоре после публикации своего последнего напутствия.

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