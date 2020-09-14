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Жена музыканта из Петербурга выложила селфи с мужем, который умер у неё на глазах

Она также начала в соцсети сбор средств на похороны супруга.

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Фото © Соцсети

Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного выложила в своих соцсетях снимок со своим супругом, который за несколько минут до этого скончался. Пользователи Сети не обошли фотографию стороной, оставив под ней массу гневных комментариев.

Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю. — Прим. Лайфа), что мне дальше делать, — написала девушка в соцсети.

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Спасателям и местным жителям удалось оперативно достать её из моря, но она успела наглотаться воды.

Как пишет КП, люди писали, что нельзя выставлять подобные снимки на всеобщее обозрение. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал женщину в её решении опубликовать фотографию.

При этом сама Киттель утверждает, что в их семье никогда не было табу на тему смерти и она считает селфи признанием в любви умершему супругу.

Кроме того, на своей странице женщина начала сбор средств на похороны. Она также уточнила, что одной из главных её задач является сохранение творческого наследия умершего музыканта.

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