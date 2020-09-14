Очень дорогая авария. На перекрёстке в Петербурге Ferrari снёс BMW

Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте вечером 14 сентября произошло многомиллионное ДТП. Дорогостоящий Ferrari снёс BMW M5 на одном из перекрёстков. Об этом сообщает Mash на Мойке. Кроме того, видеозапись инцидента опубликовали пользователи Сети.
Видео © Mash на Мойке
На кадрах видно, что в момент, когда немецкая иномарка поворачивала налево на светофоре, в неё влетел "спортивный итальянец", который ехал на немаленькой скорости.
Нашли друг друга. В Петербурге столкнулись два одинаковых Range Rover — видеоПосле аварии одна из машин влетела в стену.
Как рассказывают в соцсетях свидетели происшествия, водитель "немца" активно дрифтовал на дороге, обгоняя машины. Также сообщается, что никому из участников аварии помощь не потребовалась.