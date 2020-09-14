Очень дорогая авария. На перекрёстке в Петербурге Ferrari снёс BMW

В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте вечером 14 сентября произошло многомиллионное ДТП. Дорогостоящий Ferrari снёс BMW M5 на одном из перекрёстков. Об этом сообщает Mash на Мойке. Кроме того, видеозапись инцидента опубликовали пользователи Сети.

Видео © Mash на Мойке

На кадрах видно, что в момент, когда немецкая иномарка поворачивала налево на светофоре, в неё влетел "спортивный итальянец", который ехал на немаленькой скорости.