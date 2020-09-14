"Мой самый нежный". Наташа Королёва назло слухам выложила счастливое видео с Тарзаном

Видео © Instagram / koroleva__star

Российская певица Наталья Королёва на фоне слухов о наличии у её супруга Сергея Глушко беременной любовницы опубликовала у себя в инстаграме видеозаписи, на которых они с мужем проводят время, как и полагается счастливой паре.

На кадрах артистка сидит в объятиях Тарзана на берегу моря и они вместе поют песню Королёвой "Лето кастаньет". Причём, судя по изменениям в словах, дело происходит на Эгейском побережье. В кадр вошли буквально четыре строчки хита, запись обрывается на словах "самый нежный".

Когда именно было снято видео — не уточняется, на нём отмечено лишь присутствие Сергея Глушко. Однако примечателен сам момент его публикации, буквально накануне вокруг семейной пары разразился громкий скандал.