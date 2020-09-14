Тарзан Русалке изменил? Почему Королёва обвинила любовницу мужа в краже

Вокруг семейства Королёвых-Глушко разгорается громкий скандал. Недавно Наташа Королёва написала заявление на молодую любовницу Тарзана, обвинив её в краже денег и драгоценностей. Что произошло в звёздном семействе, разбирался Лайф.

Завязкой всей этой истории стала классическая любовная интрига. Пока певица Наталья Королёва была в отпуске, её любимый муж Александр Глушко, известный общественности как стриптизёр Тарзан, в середине августа якобы пригласил в квартиру двух молодых красавиц. Певица привыкла прощать мужу измены, но есть то, что простить трудно, — после свидания из квартиры якобы пропали семейные деньги и драгоценности. Три тысячи евро и драгоценностей на пять миллионов рублей.

Молодая любовница и её беременность

Вчера телеграм-канал Mash опубликовал совместное фото Тарзана и предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась некая 23-летняя Анастасия Щ. На фотографии парочка выглядит вполне счастливо.

Фото © Mash

И хотя Тарзан во всём признался жене, а Королёва в очередной раз простила супруга, и они, примирившись, вместе подали заявление о краже в полицию, оказалось, что одна из гостий Тарзана (та самая Анастасия Щ.) якобы беременна от Глушко. Возможно, их отношения довольно серьёзные и грозят опрокинуть давний брак звёздной пары, а реакция обратившейся в полицию Натальи Королёвой может быть вызвана банальной ревностью.

В своём официальном инстаграм-аккаунте Королёва сообщила о том, что инцидент произошёл ещё 19 августа. По данным "пресс-службы Наташи Королёвой", в дом звёздной пары проникли специально для мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью шантажа. Русалка просила СМИ не покупать порочащие честь и достоинство семьи видеоматериалы, угрожая судебными разбирательствами. Королёва отметила, что делом занимаются правоохранительные органы.

Сегодня Тарзан присоединился к требованиям супруги с похожими заявлениями, написав в своём инстаграме: — В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий.

Для начала должен кто-то родиться

Звёздный адвокат Майя Сандлер в разговоре с Лайфом отнеслась к любовно-криминальной истории звёздного семейства довольно скептически. Во-первых, почему Наталья Королёва решила, что именно эта женщина вынесла драгоценности? Если есть чистосердечное признание, полученное в рамках проверки на её заявление о краже, то это одна история. А если это домыслы, то уже совсем другое. Про беременность то же самое. Если речь идёт о том, что кто-то забеременел от гражданина Глушко, то как минимум в связи с тем, что человек женат, нужно устанавливать отцовство. — Для начала должен кто-то родиться. В этот момент, видимо, пока женщина будет носить ребёнка, будет разрешаться вопрос либо о краже, либо об отсутствии кражи. Потому что здесь потерпевшие могут забрать заявление, могут настаивать на возбуждении уголовного дела. Если всё окажется неправдой, то будет возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний.

Актёр и шоумен Станислав Садальский в разговоре с Лайфом отметил: — Я думаю, что они прекрасная пара. Просто давно не было концертов и надо подкидывать дрова. Но я, например, о них и не забываю, они мне оба нравятся.