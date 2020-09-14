Тарзан Русалке изменил? Почему Королёва обвинила любовницу мужа в краже

Вокруг семейства Королёвых-Глушко разгорается громкий скандал. Недавно Наташа Королёва написала заявление на молодую любовницу Тарзана, обвинив её в краже денег и драгоценностей. Что произошло в звёздном семействе, разбирался Лайф.
Завязкой всей этой истории стала классическая любовная интрига. Пока певица Наталья Королёва была в отпуске, её любимый муж Александр Глушко, известный общественности как стриптизёр Тарзан, в середине августа якобы пригласил в квартиру двух молодых красавиц. Певица привыкла прощать мужу измены, но есть то, что простить трудно, — после свидания из квартиры якобы пропали семейные деньги и драгоценности. Три тысячи евро и драгоценностей на пять миллионов рублей.
Молодая любовница и её беременность
Вчера телеграм-канал Mash опубликовал совместное фото Тарзана и предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась некая 23-летняя Анастасия Щ. На фотографии парочка выглядит вполне счастливо.
Фото © Mash
И хотя Тарзан во всём признался жене, а Королёва в очередной раз простила супруга, и они, примирившись, вместе подали заявление о краже в полицию, оказалось, что одна из гостий Тарзана (та самая Анастасия Щ.) якобы беременна от Глушко. Возможно, их отношения довольно серьёзные и грозят опрокинуть давний брак звёздной пары, а реакция обратившейся в полицию Натальи Королёвой может быть вызвана банальной ревностью.
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Фото © Instagram / koroleva__star
В своём официальном инстаграм-аккаунте Королёва сообщила о том, что инцидент произошёл ещё 19 августа. По данным "пресс-службы Наташи Королёвой", в дом звёздной пары проникли специально для мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью шантажа. Русалка просила СМИ не покупать порочащие честь и достоинство семьи видеоматериалы, угрожая судебными разбирательствами. Королёва отметила, что делом занимаются правоохранительные органы.
Сегодня Тарзан присоединился к требованиям супруги с похожими заявлениями, написав в своём инстаграме:
— В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий.
Для начала должен кто-то родиться
Звёздный адвокат Майя Сандлер в разговоре с Лайфом отнеслась к любовно-криминальной истории звёздного семейства довольно скептически. Во-первых, почему Наталья Королёва решила, что именно эта женщина вынесла драгоценности? Если есть чистосердечное признание, полученное в рамках проверки на её заявление о краже, то это одна история. А если это домыслы, то уже совсем другое. Про беременность то же самое. Если речь идёт о том, что кто-то забеременел от гражданина Глушко, то как минимум в связи с тем, что человек женат, нужно устанавливать отцовство.
— Для начала должен кто-то родиться. В этот момент, видимо, пока женщина будет носить ребёнка, будет разрешаться вопрос либо о краже, либо об отсутствии кражи. Потому что здесь потерпевшие могут забрать заявление, могут настаивать на возбуждении уголовного дела. Если всё окажется неправдой, то будет возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний.
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Актёр и шоумен Станислав Садальский в разговоре с Лайфом отметил:
— Я думаю, что они прекрасная пара. Просто давно не было концертов и надо подкидывать дрова. Но я, например, о них и не забываю, они мне оба нравятся.
Ещё один звёздный адвокат Сергей Жорин предупредил, что громкая криминальная история с любовным подтекстом может ударить и по самой Королёвой:
— Если действительно была совершена кража, то будет возбуждено уголовное дело и дальше устанавливаться круг лиц, который может быть к этому причастен. Если кражи по факту не было, то есть риск возбуждения уголовного дела за заведомо ложный донос.
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