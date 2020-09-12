Что известно о младшем брате Лоту Гули и кому достанется воровская "корона"

После убийства известного вора в законе Надира Салифова — Лоту Гули — власть над его криминальной империей перешла к его младшему брату Намику. Лайф разбирался в том, сможет ли Намик заменить Гули и удержать власть над азербайджанской диаспорой.

Постояльцы курортного отеля Alva Donna в Белеке недавно стали свидетелями кровопролитной разборки, в результате которой четырьмя выстрелами в затылок застрелили легенду воровского мира Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. За него уже поклялись отомстить. И теперь все ждут, как на убийство Гули отреагирует его брат Намик Салифов. От этого будет зависеть не только его дальнейшее положение в преступном мире, но, возможно, и сама жизнь.

Лоту Намик (слева) и Лоту Гули. Фото © Facebook / Lotu Quli — Nadir Selifov

Прирождённые бандиты

Братья Салифовы родились в небольшом грузинском городке Дманиси — бывшем селе Башкичет, которое основали российские сектанты — духоборы. Большая семья Салифовых жила довольно бедно, скорее всего, это и предопределило жизненный путь братьев. Из них только последний, Мушфиг, не стал профессиональным преступником, хотя тоже имел проблемы с законом.

Старший, Надир, который станет впоследствии известен как Лоту Гули ("блатное сердце"), выделялся среди братьев своим взрывным характером и бесстрашным нравом. Он хотел стать вором ещё со школы. А Намик всегда шёл за своим братом. И, когда Гули в Баку смело ввязывался в смертельные разборки, его брат Намик старался ни в чём ему не уступать.

По некоторым данным, ещё в шестнадцать лет Намик лично расстрелял тех, кто пытался убить его брата, чем заслужил уважение Надира на всю жизнь. И когда братьев наконец поймали, то двадцатилетнего Намика осудили на двадцать шесть лет тюрьмы, тогда как сам Гули получил пятнадцать лет. Известно, что в Азербайджане Намик отсидел три года в 10-й колонии и Гобустанской (крытой) тюрьме. И почему-то освободился гораздо раньше своего срока, а уже в 2001 году навещал старшего брата в ИТК-6 в поселке Бёюк-Шор.

Гули — сердце, Намик — руки и ноги

И пока Салифов зарабатывал свой авторитет, сидя в заключении, у него на воле была мощная поддержка. Безусловно, его брат Намик играл здесь не последнюю роль. Решения Гули, которые он принимал в тюрьме, имели силу только потому, что все знали об этой мощной поддержке с воли.

По информации ИА "Прайм крайм", какое-то время Намик жил в Испании, которая ранее считалась излюбленным местом для воров, скрывавшихся от правосудия. Намика Бакинского возвели в статус вора в Турции в 2013 году, после чего он сразу же начал набирать вес в криминальном мире. После своего переезда в Стамбул Намик организовал в честь дня рождения Гули масштабную сходку, во время которой произошло три новых воровских подхода (назначение новых воров в законе), а сам Гули принимал поздравления по скайпу из-за решётки.

Фото © Facebook / Lotu Quli — Nadir Selifov

По данным СМИ, Намик Бакинский приезжал в Москву вместе со своим представителем (Фуадом Рзаевым по кличке Афо) в самый разгар борьбы с Ровшаном Ленкоранским. И именно он был реальным лидером ОПГ, которую возглавлял Лоту Гули. Намик был её головой, руками и ногами, тогда как Гули был сердцем. При этом он никогда не посягал на власть своего старшего брата, которого искренне уважал. По своему складу характера Намик любил находиться в тени своего брата, но это вовсе не значит, что он был его тенью.

Когда Лоту Гули освободился, он сразу же переехал в Стамбул к брату, где его тепло принял один из боссов турецкого преступного мира Седат Пекер, который всегда потом оказывал ему своё покровительство.

Лоту Гули и Седат Пекер. Фото © Facebook / Lotu Quli — Nadir Selifov

Но власть самого Намика после освобождения Гули только усилилась. И когда в прошлом году в Екатеринбург прибыл криминальный авторитет Сари Гаджиев, чтобы обложить земляков данью, то, по данным инсайдеров, он собирал деньги именно от Намика, а не от Лоту Гули.

За что раскороновали братьев Салифовых

После того как вор в законе Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, вышел в 2015 году из испанской тюрьмы, он решил "тормознуть" некоторых законников, в числе которых были и братья Салифовы. Причиной тому послужил инициированный Гули бунт. Салифов поднял его в 2005 году из-за своего брата Мушфига, которому в борьбе с Гули правоохранители Азербайджана якобы подбросили оружие. До бунта в этом лагере было всё хорошо — вплоть до того, что можно было заказывать с воли проституток. Но после его подавления несколько человек погибли, более чем ста арестантам были предъявлены обвинения по новым статьям.

Намик Салифов. Фото © Primecrime.ru

Однако вопрос не только по самому Гули, но и по Намику всегда оставался дискуссионным, поскольку даже Шакро не мог не считаться с растущим влиянием братьев Салифовых. В последнее время воровскому миру вообще приходится несладко — в России и странах ближнего зарубежья на воров заводят десятки уголовных дел за занятие высшего положения в преступной иерархии, а в Европе на них открыта беспощадная охота. Посреди этих враждебных территорий Турция для воров — относительный островок покоя.

Может быть, именно поэтому, несмотря на то что отношения между Салифовыми и Шакро всегда были далеки от идеала, они никогда не шли на открытый конфликт друг с другом. И в конце концов все признали братьев Салифовых законными ворами.

Турция возвышает азербайджанских воров

Преступный мир Турции значительно отличается от воровского мира постсоветского пространства. Турецкие ОПГ имеют тесные связи с коррумпированными политиками и связаны с политическими группами, например с националистической организацией "Бозкурт" ("Серые волки"). Если преступники бывших территорий Советского Союза скреплены ярко выраженной интернациональной идеей, то турецкий криминал, напротив, скрепляет подчас оголтелый национализм. По этой самой причине турецкий босс мафии всегда предпочтёт тюрка-азербайджанца грузинам, курдам или славянам.

Близкий друг Гули и Седата Пекера Арман Дикий делает знак пантюркистской националистической организации "Бозкурт". Фото © Instagram / arman__dikiy

По информации турецких СМИ, пока Гули досиживал свой срок и прямо из тюрьмы подчинял азербайджанский криминалитет, его брат поселился в Стамбуле, где наладил связи с турецкими этническими группировками. Возможно, поэтому Гули и сошла с рук смерть его врага Ровшана Ленкоранского, которого расстреляли в автомобиле в престижном стамбульском районе Бешикташ. Сам Ровшан был ираноязычным талышом и не принадлежал к тюркскому сообществу.

Фото © Femida.az. Кадры с места расстрела автомобиля Ровшана Ленкоранского в Стамбуле

Велики ли шансы Намика удержать власть

Не Гули познакомил Намика с Седатом Пекером, а скорее наоборот. И тот же Пекер может выступить гарантом для Намика в случае, если на его авторитет начнётся посягательство со стороны враждебных воровских семей. С другой стороны, скидывать его с трона ещё и глупо — вряд ли азербайджанцы на всех рынках бывшего СССР станут платить иноплеменникам. Поэтому всем выгодно, чтобы за рынками приглядывал именно азербайджанец. Овощная мафия в странах СНГ до сих пор остаётся мощным источником дохода для криминалитета, исправно пополняя воровской общак.

Намик является даже более подходящей фигурой, чем сам Гули. Если он приберёт к рукам империю старшего брата, во многом сохранится прежний порядок вещей и не последует новой кровопролитной воровской войны. При этом все грехи, которые приписывали Гули (смерть Ровшана Ленкоранского, избиение Квежоевича Арманом Диким), смылись его собственной кровью. Поэтому Намику уже, по сути, ничего нельзя предъявить.