Контракт на Лоту Гули. Убийство вора в законе продолжает вызывать вопросы

Убийство известного криминального лидера постсоветского мира Надира Салифова, известного как Лоту Гули, вызвало огромный резонанс. Сейчас все гадают, кто наследует его огромную криминальную империю. Однако не исключено, что Салифов инсценировал свою гибель. Лайф обратил внимание на некоторые странные обстоятельства в истории его убийства.

Многие называли Салифова вором в законе № 1, хотя сам Гули считал, что первый ворам не нужен. С его смертью в криминальном мире начинается большой передел, за которым пристально наблюдают правоохранители и спецслужбы многих стран. В том числе и России.

Поминки или день рождения?

28 августа СОБР ворвался в московское кафе "Зелёный рай", где, по оперативным данным, поминали убитого Надира Салифова. Один из оперативников снимал видео с лежащими лицом вниз и с руками на голове гостями кафе. Особое внимание оператора вызвал некий Аждар Батыхан оглы Мамедов, который ответил на несколько вопросов, в том числе и о причине посиделок. По словам Мамедова, все собрались здесь для поминовения Гули.

Аждар Батыхан оглы Мамедов, скрин. Фото © Кадр из видео / YouTube

Аждар — не простой человек, а брат известного криминального авторитета Эльшана Мамедова (Эльшан Амирджанский), которого называли правой рукой Гули. 11 сентября 2017 года Мамедова застрелили в центре Тбилиси на глазах у сотни посетителей, сидевших на летних верандах ресторанов.

По данным СМИ, Мамедов отвечал у Гули за карательные акции, которые применялись к несговорчивым землякам или же конкурирующим законникам. Например, однажды Эльшан Амирджанский похитил в подмосковном Щёлкове должника, вывез его в безлюдное место, где облил бензином и поджёг. Одного из воров в законе, Рафика Эйвазова (Рафик Масаллинский), по приказу Эльшана прилюдно избили в одном из ресторанов Стамбула, в назидание отрезав ему левое ухо. Видео с этой "правилкой" впоследствии выложили в Интернет. Также Эльшана многие считали причастным к убийству Ровшана Ленкоранского, который управлял овощной мафией до Гули.

Известно, что во всех религиях поминовение живого человека как мёртвого является тяжким грехом. По закону шариата траур по мусульманину соблюдается только три дня после кончины. У мусульман есть ещё традиция отмечать седьмой день после смерти, ну а в данном случае его друзья собрались на восьмой день, в день рождения Гули, когда авторитету должно было исполниться 48 лет.

В Сети доступны фотографии убитого Лоту Гули, которого можно уверенно опознать по тату воровской восьмиконечной звезды на правом плече и женскому имени Лейла, набитому по-русски в области сердца.

Однако, во-первых, нет фотографий самого ранения (по данным полиции, в Гули стреляли четыре раза в затылок). Ещё одна странная деталь, сразу бросающаяся в глаза: на видео, снятом предполагаемым убийцей Гули — телохранителем Хаканом Зейналовым, — на шее Салифова болтается большая золотая цепь. Но у лежащего на кушетке убитого Гули — совершенно другая, тонкая чёрная цепь, с вкраплениями золота.

Хакан Зейналов, известный также как Хан Ахмедлинский, снял это видео якобы непосредственно перед убийством. Видео © youtube.com/LTV

По официальной версии, Гули застрелили в одном из отелей Антальи, который он избрал своей штаб-квартирой. Предполагаемый убийца Зейналов утверждал, что знал Гули с десяти лет, но никогда не любил его. Поэтому и застрелил. Но в качестве наиболее вероятной причины убийства Гули называют всё-таки деньги. По некоторым данным, родственники Ровшана Ленкоранского давали за его голову $5 млн.

Ахмедлинский — физически сильный мужчина. Просто гигант, даже по сравнению с немаленьким Лоту Гули. Он находился с ним постоянно в качестве телохранителя и мог спокойно расправиться с Гули наедине, а не в присутствии остальных охранников. Также Зейналов имел немало возможностей подстроить смерть босса, замаскировав её под несчастный случай. Так Хан имел бы гораздо больше времени, чтобы скрыться и наслаждаться жизнью с миллионами долларов.

Хан Ахмедлинский и Лоту Гули в море. Фото © Прайм Крайм

Ранее турецкие СМИ писали о последней воле Салифова быть похороненным у могилы отца, в Баку. Однако хоронили его в Стамбуле на кладбище стамбульского района Беюк Чекмедже, где и состоялся погребальный намаз. На похороны Лоту Гули пришли сотни представителей криминального мира, в том числе из России и с Украины. Опять же, по мусульманским законам гроб с усопшим был закрыт.

Четыре адресата анонса убийства

Зейналова поймали в тот же день вместе с его предполагаемым сообщником Амиром Гамидли. Турецкая полиция распространила информацию, что Хан Ахмедлинский прислал видео — как анонс убийства Гули — как минимум четырём адресатам в WhatsApp.

В их числе якобы был известный криминальный авторитет из Узбекистана Ровшан Мухиддинов по прозвищу Золотой. Мухиддинов является племянником Гафура Рахимова (Чёрный Гафур) — опального экс-главы Международной ассоциации бокса (AIBA). Рахимова разыскивают США по подозрению в создании международной сети по торговле наркотиками. По сообщению турецких СМИ, Мухиддинова задержали в Стамбуле днём 20 августа. Турецкая полиция допрашивала Мухиддинова семь часов и отпустила без предъявления обвинений.



Ровшан Мухиддинов и Лоту Гули. Фото © rferl.org

По некоторым данным, Ровшан "кинул" дядю на шесть миллионов долларов и Чёрный Гафур просил Гули наказать его. Как раз в день убийства Гули несколько раз разговаривал с Гафуром по телефону. И якобы Мухиддинов мог, испугавшись за свою жизнь, заказать убийство Салифова.

Новое видео Зейналова

На днях в турецком Интернете появилось и другое видео Хакана Зейналова, предположительно убегающего от охраны Гули. На этом видео с камер наблюдения отеля Хан Ахмедлинский одет уже во всё белое. Когда как на первом видео, которое ранее турецкие правоохранители представляли анонсом убийства Гули, Ахмедлинский снимает видео во всём чёрном.

© youtube.com/Haqqin az: Хан Ахмедлинский убегает от охраны в белой одежде.