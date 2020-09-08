Дольче вита дочки Федуна. Как живёт самая богатая наследница России

В топ-3 самых богатых женщин России ворвалась 31-летняя дочь совладельца "ЛУКойла" Леонида Федуна. Она первая, кто попал в подобные рейтинги из-за полученного наследства. Лайф рассказывает о королевской жизни и неземной роскоши Екатерины Леонидовны.

Когда богаче тебя только Бакальчук и Батурина

Forbes опубликовал очередной список 25 самых богатых женщин России. Впервые в рейтинг попала Екатерина Федун — дочь совладельца нефтяной компании "ЛУКойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна. И не просто попала, а взлетела сразу в топ-3. Её состояние оценивается на уровне 700 миллионов долларов. Богаче девушки только Татьяна Бакальчук из Wildberries и вдова Лужкова Елена Батурина.

Екатерина Федун — третья самая богатая женщина в России. Фото © tatler.ru

Вознесли на пьедестал Екатерину Федун три внешних обстоятельства: в 2018 году отец переписал на неё и на сына 2% "ЛУКойла", в 2019-м цена этих акций скакнула на 33% вверх, вдобавок в 2020-м дети Федуна получили от нефтяной компании шесть миллиардов рублей дивидендов.

С рождения принцесса

Катя Федун родилась в 1988 году, с младенчества жила как принцесса под прицелом светских хроникёров из Tatler и экономистов из Forbes. Ежегодно она попадала в рейтинги типа "Самые богатые дети России", "Самые богатые невесты", "Самые богатые наследники российских миллиардеров".

Папарацци отмечали , что Катя с детских пинеток Baby Dior привыкла к роскоши: если браслет — то бриллиантовый Cartier Love, если отдых — то на Мальдивах в отеле One & Only Reethi Rah, куда ездят Гвинет Пэлтроу и Доменико Дольче со Стефано Габбана.

Элитная школа, где училась Екатерина Федун. Фото © Facebook / Moscow Economic School / Игорь Сиволоб

Училась Катя в привилегированной МЭШ . — Восьмиклассники на "роллс-ройсах", пятиклассники с сумками Chanel, двухэтажный зимний сад, личные шкафчики и компьютеры — наследников громких фамилий здесь балуют, словно отпрысков Виндзоров. Выпускники этой школы потом открывают ногой дверь закрытого лондонского клуба Tramp, — хвалил это учебное заведение Tatler.

Закрытый клуб Tramp, куда пускают только представителей голубых кровей, героев глянцевых журналов и Екатерину Федун. Фото © Instagram / tramp_london

И действительно, повзрослевшая Екатерина стала завсегдатаем упомянутого клуба Tramp . Как девушка сама признаётся , это заведение — самое помпезное в Лондоне, в его списках числится принц Гарри. Недавно там построили террасу стоимостью два миллиона фунтов — открытая, подогревается настолько искусно, что здешние джентльмены могут даже в метель курить сигары в одних рубашках.

Триумф на Гран-при и крах в "Инстаграме"

После школы Екатерина Федун поступила на журфак МГУ, где изучала связи с общественностью. Но потом она почему-то перевелась на такой же факультет в МГИМО. В 19 лет Екатерина впервые оказалась на самом виду в высоком обществе. На важнейшем для отечественного бомонда мероприятии — скачках Гран-при радио "Монте-Карло" — она вручила приз победившему жокею. Роскошный наряд девушки выделялся даже на фоне других гостей, среди которых были такие матёрые светские львицы, как баронессы Катерина фон Гечмен-Вальдек и Светлана фон Эммель.

Екатерина Федун на скачках Гран-при "Монте-Карло". Фото © neftegaz.ru

Екатерина Федун честно пыталась стать инста-блогером, но потом вдруг удалилась из соцсетей. Сопоставив даты и факты, можно предположить, почему она это сделала. Её затравили футбольные фанаты. Причём спровоцировала их сама дочка Федуна. В 2017 году она наблюдала из VIP-ложи дерби "Спартак" — ЦСКА. После того как красно-белые вышли вперёд, девушка опубликовала сториз с матча, подписав очень грубо: "Мы "Спартак", а вы говно!" Поступок нефтяной принцессы осудили не только в СМИ, но и в Госдуме. Спасаясь от народной ненависти, Екатерина, вероятно, и снесла свой аккаунт.

Живу себе в устрично-икорном Найтсбридже

Получив диплом МГИМО, Екатерина поехала учиться глобальному менеджменту в магистратуру лондонской бизнес-школы "Риджентс". Да так в туманах Темзы и осела на ПМЖ.

— Решила: остаюсь. Хотя здешний круг друзей и не такой обширный, как в Москве, меня это не смущает. Живу себе в устрично-икорном Найтсбридже, исправно посещаю лондонскую Неделю моды, и ни одна свежая вывеска, поверьте, не ускользнёт от моего внимательного взгляда, — хвасталась Екатерина Федун в интервью Tatler в 2012 году.

И вроде бы всё хорошо: Федун-младшая не бездельничает в Лондоне, а трудится в легендарном британском PR-агентстве Bacchus. Среди клиентов этой компании певица Бейонсе, модельер Кристиан Лакруа и модный дом Givenchy. Но вот странная штука: социальная сеть Linkedin и программа Rocketreach — два мощнейших инструмента для поиска сотрудников компаний по всему миру — не нашли Екатерину Федун в штате агентства Bacchus. У неё нет ни профиля в компании, ни корпоративной почты.

Екатерина Федун (крайняя справа) с мамой (крайняя слева) на приёме у принцессы Кентской. Фото © tatler.ru 1 / 2

Таким образом, что у девушки с работой — непонятно, зато лондонские папарацци видят её на всех важнейших раутах города. Она регулярно выбирается на матчи "Челси", ужинает с подругами в фешенебельном ресторане Sumosan, ходит на приёмы к принцессе Кентской, посещает закрытые для простых смертных клубы.

— На пятичасовой чай езжайте в отель Langham — для тамошнего файф-о-клока ювелир Стивен Уэбстер сочинил дизайнерские сэндвичи и пирожные по мотивам своей последней коллекции. А за золотом Lanvin, принтами Marc Jacobs и безупречным кроем Roland Mouret идите на Mount Street — не самую известную, но, на мой взгляд, самую лучшую шопинг-улицу британской столицы, — Екатерина Федун напутствует приезжающих в Лондон россиян.

Свадьба Екатерины Федун и Юхана Гераскина. Фото © Instagram / dy1ov 1 / 6

Сама Екатерина Федун переехала в Лондон, но вот её бойфренд Юхан Гераскин остался жить и работать в Москве. "Живу на два города, да и Юхан меня навещает", — объясняла Екатерина. Расстояние не помешало паре пожениться. Церемония этого бракосочетания уже вошла в историю под названиям "Свадьба на Босфоре". Её отмечали во дворце стамбульского султана. Столы ломились от яств, молодожёны и их гости поражали роскошью своих нарядов, вели вечер Вера Брежнева и Николай Басков.

Чем занимается муж Екатерины Федун?

Муж Екатерины Федун Юхан Гераскин. Фото © Twitter.com / ФК "Спартак-Москва"

Юхан Гераскин — вероятно, сын Александра Гераскина, миллионера и ресторатора. Юхан жил в Швейцарии, Англии, Германии. Учился в Millfield School и Вестминстерском университете. Сразу по окончании учёбы в Лондоне Гераскин устраивается на работу в "Спартак" Леонида Федуна и переезжает в Москву. С 2014 по 2018 год он являлся техническим директором футбольного клуба. Можно предположить, что Юхан вдруг ушёл из "Спартака" тестя из-за скандала. Журналисты заподозрили его в том, что он "пилил" на трансферах. Сейчас Гераскин не работает в народной команде, он пустился в свободное плавание и стал футбольным агентом. И снова вляпался в скандал. На этот раз связанные с ним структуры обвиняются в махинациях с покупкой футболиста в московское "Динамо".

Брат, мать и мачеха

Екатерина Федун очень часто появляется на лондонских светских раутах в сопровождении матери — Марины. Последняя живёт там же, в Лондоне. Судя по фотографиям, она постарела, но сохранила стиль и лоск. По информации ВИП-болельщиков "Спартака", последний раз Леонида Федуна видели с Мариной публично вместе осенью 2017 года на выездном матче с "Севильей". С тех пор совладелец "ЛУКойла" приходит на матчи с другой, куда более молодой женщиной — моделью Playboy Заремой Салиховой. Возможно , именно Зарема родила Леониду Федуну ещё троих детей. Вместе с тем о его разводе с Мариной или новой свадьбе с Заремой не сообщалось.

Антон и Екатерина Федун. Фото © topnews.ru

Точно известно, как поживает родной брат Екатерины Федун — Антон. Он изучил менеджмент в Великобритании и прошёл курс управления отелями в Австралии. Сейчас он владеет пятизвёздочным The Ampersand Hotel в Кенсингтоне. Антон, в отличие от своей сестры, заключил брак не с человеком своего круга, а с простой смертной. Его жена Алина Успенская была обычной девчонкой из Череповца, но смогла выиграть конкурс "Мисс Русское радио" в родном городе. Это изменило её жизнь. Сейчас она также обитает в Лондоне и уже успела развернуть там какую-то благотворительную арт-деятельность.

Рождение новой элиты путём наследования

О зарождении нового поколения элиты в России размышляют на профессиональном уровне. Злободневный вопрос для западных и отечественных аналитиков. Эксперты сходятся в одном: всё решит вопрос наследования.

Агентство Bloomberg опубликовало статью "Наследование как новый способ стать молодым российским миллиардером", где говорится о том, что Федуны выступили инициаторами долгосрочного тренда.

— В современной России шансы выбиться в олигархи малы, особенно по сравнению с диким периодом 90-х годов. Но российским девушкам и парням открылся новый путь к богатству — наследование. Взять, к примеру, Антона и Екатерину, детей нефтяного магната Леонида Федуна. Отец передал им 2% "ЛУКойла". Столь масштабной передачи богатства наследникам не было с тех пор, как большевики взяли власть в стране. Это серьёзная тенденция, которая в конечном итоге определит, кто будет контролировать целые сектора национальной экономики, — пишет Bloomberg.

Всё логично. Смена поколений циклично происходит не только в спорте, но и в мире капитала. Но что обычное дело для Запада — в новинку для постсоветской России. Очевидно, не всем российским олигархам удастся создать династии наподобие Ротшильдов. Помочь нашим богатым решили в Центре управления благосостоянием "Сколково". Там провели исследование, где сформулировали рекомендации по налаживанию диалога в состоятельных семьях.

— Состоятельные родители недооценивают психологические сложности, которые испытывают их дети. Миллениалы ожидают гораздо более продолжительного уровня поддержки. Обсудите взаимные ожидания, что такое успех, какую ценность имеют деньги. Выстраивайте регулярный диалог по вопросам, связанным с управлением семейным благосостоянием и выходом в свободное плавание. Успех или неудача нынешних наследников состояний окажет влияние на долгосрочную эволюцию парадигмы преемственности в России, — утверждается в исследовании.

Пример Федуна оказался заразительным. До него олигархи передавали активы детям вяло и неохотно. Например, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков рискнул доверить взрослому сыну лишь маленький пакет акций стоимостью 42 миллиона долларов. Однако теперь старшее поколение осмелело. Череповецкий металлург Алексей Мордашов переписал на двух сыновей акции туроператора TUI и золотодобытчика Nordgold. Так одним росчерком пера 19-летний Кирилл и 18-летний Никита превратились из вчерашних школьников в новейших миллиардеров. Состояние каждого из братьев теперь оценивается в 1,77 миллиарда долларов.