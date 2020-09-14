Зеленский захотел провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил "привезти" в страну Олимпийские игры. Об этом рассказал министр молодёжи и спорта Незалежной Вадим Гутцайт в интервью порталу Tribuna.

— Президент поставил задачу привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно — то что нужно построить, — сказал он.

По его словам, проведение такого масштабного спортивного события не только привлекает в страну туристов, которые "привозят деньги", но и является толчком для строительства спортивных объектов, на которых потом "тренируются украинцы".

В свою очередь собеседник министра напомнил опыт футбольного Евро-2012, который преследовал похожие цели, но оставил после себя спортивные объекты с миллионными долгами и проблемами с занятостью площадей. Но Гутцайт пообещал, что в этот раз всё будет иначе.