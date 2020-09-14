После пожара в жилом доме в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

По факту смерти мужчины при пожаре в жилом доме в Нижнекамске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану, передаёт ТАСС.

— В результате пожара погиб мужчина. Предположительно, хозяин квартиры 1968 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что личность погибшего и причины пожара сейчас устанавливаются, была назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Свою проверку по факту ЧП проводит и прокуратура республики.

В следственных органах отметили, что в рамках расследования уголовного дела будут проверены сообщения жителей дома о запахе газа незадолго до пожара. Также будут проверены службы, которые отвечают за безопасность газового оборудования.

Кроме того, как утверждается, в квартире, где произошёл пожар, была снята заглушка газовой трубы.

— Хозяин квартиры вёл асоциальный образ жизни, пьянствовал, не работал. За неделю до происшествия, предположительно, газовики отключили его [от газоснабжения] за неуплату, газовую трубу опломбировали. Согласно предварительным данным дознавателей ОНД МЧС, было самовольное снятие заглушки газовой трубы. Иных разрушений и пострадавших нет, — уточнили в СУ СКР.

При этом из горящего дома сотрудники МЧС спасли неходячего мужчину, передвигавшегося на инвалидной коляске, и ещё девятерых жильцов. Около 40 человек покинули квартиры самостоятельно.