Цепкало сообщил, что готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в Гаагском суде

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Цепкало в ходе стрима на своём Youtube-канале сообщил, что готовит документы для привлечения Александра Лукашенко и членов его окружения к ответственности в международном суде в Гааге.
"Невозможно жить в советской Белоруссии в 2020 году". Политолог Чеснаков рассказал, как Лукашенко мог сохранить доверие белорусовЭксперт также предрёк скорый уход белорусского лидера.
— Эти документы и факты будут представлены в международных судах <…> Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге <…> У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, — отметил Цепкало.
По его словам, сейчас идёт сбор показаний свидетелей и пострадавших в первые дни акций протеста в Минске и других городах республики. Цепкало подчеркнул, что против таких людей могут быть введены специальные ограничения, согласно которым они не смогут проводить финансовые операции в других странах.
— Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь, — добавил Цепкало.