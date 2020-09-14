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Цепкало сообщил, что готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в Гаагском суде

В этом ему помогает "группа зарубежных юристов".

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Фото © Официальный сайт президента России

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Цепкало в ходе стрима на своём Youtube-канале сообщил, что готовит документы для привлечения Александра Лукашенко и членов его окружения к ответственности в международном суде в Гааге.

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Эти документы и факты будут представлены в международных судах <…> Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге <…> У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, — отметил Цепкало.

По его словам, сейчас идёт сбор показаний свидетелей и пострадавших в первые дни акций протеста в Минске и других городах республики. Цепкало подчеркнул, что против таких людей могут быть введены специальные ограничения, согласно которым они не смогут проводить финансовые операции в других странах.

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Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь, — добавил Цепкало.

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