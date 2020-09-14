Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по данным Forbes

Лидер "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира года по версии журнала Forbes.
В этом году 33-летний спортсмен уже заработал 126 миллионов долларов, из них 92 миллиона — это зарплата в каталонском гранде, ещё 34 миллиона он получил на рекламных контрактах.
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На втором месте в списке самых богатых футболистов планеты расположился извечный оппонент Месси — португалец Криштиану Роналду. За 2020 год 35-летний игрок заработал в общей сложности около 117 миллионов долларов.
Замкнул тройку самых обеспеченных футболистов бразилец Неймар, выступающий во французском клубе ПСЖ, его доход составил 96 миллионов долларов.
В первую пятёрку также вошли француз Килиан Мбаппе (42 млн долларов) и египтянин Мохамед Салах (37 млн долларов).
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Ранее появлялась информация о том, что Месси решил покинуть стан "Барселоны". Такое решение аргентинец принял после поражения каталонцев от мюнхенской "Баварии" со счётом 8:2. В конце августа в испанском клубе подтвердили желание аргентинца покинуть команду и отказались отпускать его бесплатно. Однако отец футболиста и президент каталонцев не смогли договориться о продаже игрока. В итоге сам Месси объявил, что остаётся в "Барселоне".