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"Зенит" подвинул "Сочи" с первого места в РПЛ

В Санкт-Петербурге победой местной команды завершился матч седьмого тура.

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Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" со счётом 3:1 победил тульский "Арсенал". Голами у сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой, Артём Дзюба и Александр Ерохин, у гостей единственный гол забил Юрий Ковалёв.

Команда Сергея Семака, которая начала сезон с большими проблемами в игре, всё же поднимается на первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, опередив "Сочи". Туляки пока лишь 14-е.

РПЛ. 7-й тур

"Зенит" — "Арсенал" — 3:1

Голы: Мостовой 25 (1:0), Дзюба 31 (2:0), Ковалёв 60 (2:1), Ерохин 86 (3:1)

Турнирное положение

1. "Зенит" — 16 очков (7 игр)

2. "Сочи" — 15 (7)

3. "Спартак" — 14 (7)

...

14. "Арсенал" — 5 (7)

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