Поцелуи Глушакова с игроком ЦСКА, дебют Кокорина и поросёнок на трибуне. Чем ещё запомнилось огненное дерби?

Главное дерби страны тысячи фанатов всегда ждут с особым нетерпением. И на этот раз игроки ЦСКА и "Спартака" не разочаровали болельщиков. Яркое дерби началось с гола "Спартака", но армейцы смогли переломить ход игры, и уже в первые 45 минут счёт был 2:1. Во втором тайме ЦСКА забил ещё один гол, чем и лишил красно-белых лидерства в турнирной таблице. На первой строчке теперь находится "Сочи", правда, "Зенит" уже сегодня может подвинуть их.
Лучшим игроком матча заслуженно признали Игоря Акинфеева. Если бы не голкипер, спартаковцы могли забить ещё и ещё. Акинфеев вновь доказал, что он номер один в нашем чемпионате. И это послужило поводом говорить о его возвращении в сборную.
Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем. Если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне
Конечно, в возвращение Игоря в главную команду страны верится с трудом. Мы прекрасно знаем, что у Акинфеева большие проблемы со здоровьем, ему требуется много времени на восстановление, но помечтать об этом приятно. Что касается вратаря "Спартака" Александра Максименко, то он, к сожалению своих фанатов, провёл не лучший матч, часто ошибаясь.
Дебют Кокорина
Одним из главных событий дерби стал и дебют Александра Кокорина. Скандальный футболист наконец-то вышел в красно-белой майке, до этого его беспокоили повреждения. Однако дебют выдался не очень удачным. На поле Кокорин появился во втором тайме и результативными действиями не отметился.
Зато фанаты ЦСКА не упустили возможность припомнить форварду его слова о том, что он "ни за какие деньги не перейдёт в "Спартак"...
"Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак". Фанаты ЦСКА во время дерби высмеяли Кокорина и ГазизоваБолельщики припомнили форварду и гендиру "Спартака" их громкие фразы.
Отдельно стоит сказать и о фанатах. Болельщиков красно-белых не пустили, что активно обсуждали ещё перед встречей. Однако по "пандемийным" правилам на стадионе могут присутствовать лишь болельщики команды-хозяйки. Так что у ЦСКА ещё был и 12-й игрок, который вёл команду вперёд.
Кстати, болельщики ЦСКА хорошо подготовились к встрече принципиального противника. Помимо громких баннеров они привели на трибуны поросёнка. Да-да, самого настоящего.
На трибунах дружественная атмосфера.— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Фанаты ЦСКА и «Спартака» смотрят футбол вместе! 😍😍😍https://t.co/6o0jgFjLGn pic.twitter.com/H14OnowcE4
А как же судейские скандалы?
Ну и какой матч Российской премьер-лиги без бурного обсуждения судейства! А тут ещё и дерби — повод придираться ко всему. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв с большинством моментов справился хорошо, но споры в Интернете вызвали два эпизода: почему он не удалил в начале матча Вадима Карпова за фол на Джордане Ларссоне и почему не назначил пенальти в пользу "Спартака" на 34-й минуте после падения Айртона в штрафной площади ЦСКА. Официального разбора ещё не было, но специалисты отмечают, что он эти решения всё же принял правильно.
Поцелуи Глушакова
У Глушакова новый роман после скандального развода. Его избранница — горячая футболисткаВ Сети бурно обсуждают отношения Дениса Глушакова с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
Ну, конечно, матч ЦСКА — "Спартак" запомнился поцелуем экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова. Его уже давно заподозрили в романе с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, но подтверждений этому не было никаких. И вот во время дерби камеры засняли их целующимися на трибуне.
Комментарии главных тренеров
Мы провели очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий гол. Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков. Нам удалось больше сил сохранить к концу матча. Конечно, когда начнутся еврокубки, нам будет значительно сложнее
Мы хорошо начали матч, активно прессинговали и владели мячом. Логичным завершением этого стал гол. Потом мы очень легко пропустили два мяча. После перерыва "Спартак" раскрылся, мы пытались сравнять счёт. У ЦСКА было пять моментов, из которых они забили в трёх. Мы же из семи шансов реализовали лишь один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать мячи. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова совершаем их. Я, конечно, разочарован