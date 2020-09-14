Поцелуи Глушакова с игроком ЦСКА, дебют Кокорина и поросёнок на трибуне. Чем ещё запомнилось огненное дерби?

Главное дерби страны тысячи фанатов всегда ждут с особым нетерпением. И на этот раз игроки ЦСКА и "Спартака" не разочаровали болельщиков. Яркое дерби началось с гола "Спартака", но армейцы смогли переломить ход игры, и уже в первые 45 минут счёт был 2:1. Во втором тайме ЦСКА забил ещё один гол, чем и лишил красно-белых лидерства в турнирной таблице. На первой строчке теперь находится "Сочи", правда, "Зенит" уже сегодня может подвинуть их.

Лучшим игроком матча заслуженно признали Игоря Акинфеева. Если бы не голкипер, спартаковцы могли забить ещё и ещё. Акинфеев вновь доказал, что он номер один в нашем чемпионате. И это послужило поводом говорить о его возвращении в сборную.

Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем. Если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА

Конечно, в возвращение Игоря в главную команду страны верится с трудом. Мы прекрасно знаем, что у Акинфеева большие проблемы со здоровьем, ему требуется много времени на восстановление, но помечтать об этом приятно. Что касается вратаря "Спартака" Александра Максименко, то он, к сожалению своих фанатов, провёл не лучший матч, часто ошибаясь.

Дебют Кокорина

Одним из главных событий дерби стал и дебют Александра Кокорина. Скандальный футболист наконец-то вышел в красно-белой майке, до этого его беспокоили повреждения. Однако дебют выдался не очень удачным. На поле Кокорин появился во втором тайме и результативными действиями не отметился.

Зато фанаты ЦСКА не упустили возможность припомнить форварду его слова о том, что он "ни за какие деньги не перейдёт в "Спартак"...

Отдельно стоит сказать и о фанатах. Болельщиков красно-белых не пустили, что активно обсуждали ещё перед встречей. Однако по "пандемийным" правилам на стадионе могут присутствовать лишь болельщики команды-хозяйки. Так что у ЦСКА ещё был и 12-й игрок, который вёл команду вперёд.

Кстати, болельщики ЦСКА хорошо подготовились к встрече принципиального противника. Помимо громких баннеров они привели на трибуны поросёнка. Да-да, самого настоящего.

На трибунах дружественная атмосфера.



Фанаты ЦСКА и «Спартака» смотрят футбол вместе! 😍😍😍https://t.co/6o0jgFjLGn pic.twitter.com/H14OnowcE4 — Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020

А как же судейские скандалы?

Ну и какой матч Российской премьер-лиги без бурного обсуждения судейства! А тут ещё и дерби — повод придираться ко всему. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв с большинством моментов справился хорошо, но споры в Интернете вызвали два эпизода: почему он не удалил в начале матча Вадима Карпова за фол на Джордане Ларссоне и почему не назначил пенальти в пользу "Спартака" на 34-й минуте после падения Айртона в штрафной площади ЦСКА. Официального разбора ещё не было, но специалисты отмечают, что он эти решения всё же принял правильно.

Поцелуи Глушакова

Ну, конечно, матч ЦСКА — "Спартак" запомнился поцелуем экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова. Его уже давно заподозрили в романе с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко, но подтверждений этому не было никаких. И вот во время дерби камеры засняли их целующимися на трибуне.

Комментарии главных тренеров

Мы провели очень качественный матч в нашем исполнении. Было два разных тайма, но мы сражались за каждый сантиметр поля при поддержке болельщиков. Мы не потеряли качество после пропущенного гола и смогли переломить ситуацию. Потом перешли на игру с быстрыми атаками и забили третий гол. Мы немного видоизменили нашу схему, прессинг и расположение игроков. Нам удалось больше сил сохранить к концу матча. Конечно, когда начнутся еврокубки, нам будет значительно сложнее Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА