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Трое человек погибли при лобовом столкновении иномарок в Алтайском крае

Инспекторы устанавливают личности жертв дорожной аварии.

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Фото © Максим Коротченко / ТАСС

В Павловском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение автомобилей "Шевроле Ланос" и "Тойота Виста", в котором погибло три человека — оба водителя и пассажир одной из легковушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Водители обоих автомобилей и пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Личности погибших устанавливаются, — говорится в сообщении.

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Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

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