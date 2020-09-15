Трое человек погибли при лобовом столкновении иномарок в Алтайском крае

В Павловском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение автомобилей "Шевроле Ланос" и "Тойота Виста", в котором погибло три человека — оба водителя и пассажир одной из легковушек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
— Водители обоих автомобилей и пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Личности погибших устанавливаются, — говорится в сообщении.
СК показал, как трое подростков гоняли на авто за минуты до страшного ДТП — видеоПострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.
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