В США начнутся продажи антистресс-газировки

Один из крупнейших мировых производителей напитков, американская компания PepsiCo, с первого квартала 2021 года собирается начать в США продажу антистресс-напитка Driftwell, который должен помочь побороть тревогу и обрести полноценный сон. Об этом сообщает CNBC.

— Я думаю, что мы запускаем это в то время, когда интерес потребителей выше, чем раньше, учитывая нынешнюю обстановку в мире, — сказала вице-президент по инновациям североамериканского подразделения PepsiCo Эмили Сильвер.

Она пояснила, что разработка напитка началась до пандемии коронавируса, однако с её наступлением потребность людей в способах борьбы со стрессом и бессонницей только выросла. Новинка будет выпускаться лишь с одним вкусом — ежевично-лавандовым.

Главным источников благотворных эффектов для организма является 200 миллиграммов L-теанина в каждой баночке газировки. Это аминокислота, которая также содержится в грибах и зелёном чае. Исследования показали, что она способна улучшить качество сна и смягчить симптомы стресса. Помимо неё, Driftwell также содержит 10% рекомендуемой дневной нормы магния.