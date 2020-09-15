Более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа
Кроме того, в стране отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ.
С начала текущего года более 7,3 миллиона жителей России уже сделали прививку от гриппа. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Отмечается, что данная цифра составляет 5% всего населения РФ. При этом в стране отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
При этом активность вирусов гриппа в странах Европы сейчас находится на межэпидемическом уровне.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян