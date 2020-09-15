Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Кроме того, в стране отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

105

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

С начала текущего года более 7,3 миллиона жителей России уже сделали прививку от гриппа. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Вакцинация от гриппа началась в Москве. Где сделать прививку и что для этого нужно

На территории столицы работает 450 пунктов.

Отмечается, что данная цифра составляет 5% всего населения РФ. При этом в стране отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Врач объяснила, повышает ли прививка от гриппа уязвимость перед коронавирусом

Медик призывает заняться вакцинацией сейчас, в период "затишья с этой ковид-историей".

При этом активность вирусов гриппа в странах Европы сейчас находится на межэпидемическом уровне.

Выбор редакции

Loading...