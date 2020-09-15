Россияне устроили "шашлычки" с фейерверком и ближайший посёлок тушат уже второй день — видео

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В посёлке Уптар под Магаданом пожарные второй день тушат сильное возгорание сухой травы, которое началось после неосторожного обращения местных жителей с пиротехникой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Огонь прошёл рядом с многоквартирными домами по улице Степной — там тоже тушили возгорание пожарные, — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, причиной пожара стали два "несознательных объекта", которые прекрасно провели время "на шашлыках" в лесу и запускали там фейерверки. Эта информация подтверждается также данными городских властей.

— Рядом с людьми, которые в этом районе пускали фейерверки, находилась видеокамера, которая их зафиксировала, — уточняют в администрации.

Отмечается, что из-за сильного задымления были риски нарушения работы аэропорта, однако ветер сменился и воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме. В операции по тушению пожара задействовано 80 человек и 15 единиц техники, угрозы населённому пункту нет. Однако ситуация усугубляется сложным характером болотистой местности.