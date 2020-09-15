Психолог рассказал, как россияне сами рушат свой успех и как с этим бороться

Большая часть неудач, которые испытывают жители России, связана с их излишней скромностью, или синдромом самозванца, который мешает правильно относиться к своим успехам и верить в свои силы. О том, как это исправить, рассказал директор Центра практической психологии Сергей Ключников в интервью радио Sputnik.

— В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, — уточнил он.

По словам Ключникова, если объяснять свои неудачи "внешними обстоятельствами", то это, с одной стороны, сыграет роль "соломки", на которую можно упасть после "какого-то низвержения с трона". Однако, с другой стороны, такое же отношение к своим успехам породит "глубинную" неуверенность и неуважение к себе и, как следствие, повлияет на все начинания в будущем.

— Надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать "звёздочки на фюзеляже", — уверен психолог.

Ключников заявил, что именно таким способом "лечится" синдром самозванца. Причём делать это можно и самостоятельно, фиксируя достижения в дневнике, чтобы подпитывать ими уверенность в своих силах. При необходимости можно сделать это с помощью специалиста.