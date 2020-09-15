На Камчатке четыре школы закрыли на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

Две школы в посёлке Озерновский и селе Запорожье Камчатского края были закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Из-за вспышки ОРВИ было также принято решение о переводе школьников в сёлах Ильпырь и Манилы на дистанционное обучение. Кроме того, в школе села Мильково у одного из учеников выявили CoViD-19 и весь класс был закрыт на карантин.

— Из-за ОРВИ закрыты Ильпырская основная школа в Карагинском районе и Манильская средняя школа в Пенжинском районе. Школы в Озерновском и Запорожье, а также один класс в школе села Мильково закрыты на карантин по коронавирусу, — говорится в сообщении правительства края.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Солодов назвал недопустимым отказ директоров школ Петропавловска-Камчатского работать в две смены и перевод некоторых классов на онлайн-обучение.

— Нельзя часть детей оставлять в очной форме, а часть переводить на дистант. Это принципиально разное качество обучения. Это абсолютно недопустимо. Просьба довести это в виде жёсткого требования ко всем директорам. И чтобы все профильные управления муниципалитетов контролировали, — подчеркнул глава Камчатки.