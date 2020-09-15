Военный пилот США рассказал о встрече с "враждебным" НЛО

Бывший лётчик-истребитель ВМС США Дэвид Фравор во время одного из вылетов столкнулся с "враждебным" летающим объектом, который не удалось идентифицировать. Об этом сообщает Fox News.

— Мы наблюдали это в кристально ясный день с четырьмя подготовленными наблюдателями, — сказал он.

По словам пилота, во время попыток приблизиться к объекту тот ускорялся настолько стремительно, что буквально за полсекунды мог исчезнуть, но затем снова появлялся. При этом он резко менял высоту, а при попытке лётчика установить контроль с помощью радара он блокировал его.

— Это технически является актом войны, — уверен Фравор.