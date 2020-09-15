Военный пилот США рассказал о встрече с "враждебным" НЛО

Бывший лётчик-истребитель ВМС США Дэвид Фравор во время одного из вылетов столкнулся с "враждебным" летающим объектом, который не удалось идентифицировать. Об этом сообщает Fox News.
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— Мы наблюдали это в кристально ясный день с четырьмя подготовленными наблюдателями, — сказал он.
По словам пилота, во время попыток приблизиться к объекту тот ускорялся настолько стремительно, что буквально за полсекунды мог исчезнуть, но затем снова появлялся. При этом он резко менял высоту, а при попытке лётчика установить контроль с помощью радара он блокировал его.
— Это технически является актом войны, — уверен Фравор.
Ранее Лайф сообщал, что российский космонавт Иван Вагнер на борту МКС снял на видео странные летающие объекты на околоземной орбите. По мнению экспертов, это почти наверняка не звёзды или спутники.