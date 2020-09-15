В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Предложения по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда планируют обсудить при подготовке генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством страны на 2021–2023 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст документа.

Уточняется, что стороны должны сформулировать единую позицию по пункту "о введении в дополнение к МРОТ понятия минимального размера часовой ставки". Стоит отметить, что минимальный размер часовой ставки может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда".

Добавим, что на данный момент предложения в проект соглашения находятся на стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца следующего месяца.