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В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Отмечается, что проект планируют подготовить до конца следующего месяца.

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Фото © Pixabay

Предложения по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда планируют обсудить при подготовке генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством страны на 2021–2023 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст документа.

Уточняется, что стороны должны сформулировать единую позицию по пункту "о введении в дополнение к МРОТ понятия минимального размера часовой ставки". Стоит отметить, что минимальный размер часовой ставки может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда".

Добавим, что на данный момент предложения в проект соглашения находятся на стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца следующего месяца.

В профсоюзах сравнили законопроект о почасовой оплате труда с подслащением горькой пилюли

Он рассчитан на работающих по срочным договорам и неполный день.

В июне в Госдуме России разработали и направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей для работающих по срочным договорам и неполный день. По данным авторов инициативы, в стране часовая ставка, исходя из МРОТ, составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле, что является крайне низким значением.

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