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СМИ: США не могут возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZenec из-за побочных эффектов

Возможно, это произойдёт к середине текущей недели.

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Фото © Pixabay

Спустя более чем неделю с момента остановки испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета их возобновление в США находится под большим вопросом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Набор новых пациентов и другие процедуры исследования для исследования в США были перенесены по крайней мере на середину недели, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока "нет ясности" в том, сколько именно времени потребуется Управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на рассмотрение причин, по которым исследование было прервано.

Журналисты отмечают, что его остановка связана с обнаружением побочного эффекта у одного из добровольцев. Представитель компании-производителя заявил, что это "стандартная" процедура, и испытания в Бразилии и Британии вскоре возобновились.

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