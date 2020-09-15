СМИ: США не могут возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZenec из-за побочных эффектов

Спустя более чем неделю с момента остановки испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета их возобновление в США находится под большим вопросом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
— Набор новых пациентов и другие процедуры исследования для исследования в США были перенесены по крайней мере на середину недели, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что пока "нет ясности" в том, сколько именно времени потребуется Управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на рассмотрение причин, по которым исследование было прервано.
Журналисты отмечают, что его остановка связана с обнаружением побочного эффекта у одного из добровольцев. Представитель компании-производителя заявил, что это "стандартная" процедура, и испытания в Бразилии и Британии вскоре возобновились.