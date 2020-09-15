Учёные нашли "безопасный" способ нейтрализовать коронавирус

Исследователи из Питтсбургского университета США нашли действенный способ полностью нейтрализовать SARS-CoV-2. Для этого они проанализировали 100 миллиардов молекул, которые могут связываться с коронавирусом. Результат их работы публикует Cell.
По второму кругу. Эксперты спрогнозировали, какой будет осенняя пандемия коронавирусаВторая волна коронавируса может начаться уже в сентябре, прогнозируют эксперты. Она будет обусловлена сезонным фактором, так как осень — традиционное время всплеска инфекционных и респираторных заболеваний. В этом случае к коронавирусу добавится ещё и грипп, который даст свои осложнения.
Учёные обнаружили белковое соединение, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, и использовали его для создания препарата против коронавирусной инфекции — Ab8. Его малый размер увеличивает способность к диффузии в клетках, что положительно сказывается на эффективности против CoViD-19.
Благодаря небольшим размерам его также можно вводить ингаляционным способом, а поскольку он не связывается с клетками человека, минимизируются негативные побочные эффекты. Согласно результатам исследований, даже его минимальные дозировки уменьшали количество вирусных частиц у лабораторных животных в десять раз.
Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли основную причину смертельных осложнений от коронавируса.