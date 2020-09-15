Экс-игрок "Реала" признался в хранении и распространении детского порно

Бывший игрок футбольного клуба "Реал Мадрид" и сборной Германии Кристоф Метцельдер дал признательные показания по делу о хранении и распространении детской порнографии. Как сообщает немецкое издание Spiegel, это косвенно следует из релиза административного суда Дюссельдорфа.

Уточняется, что в тексте опубликованного документа сказано, что обвинительное заключение прокуратуры основывается на признании обвиняемого, показаниях свидетелей и сохранённых файлах с порнографическими изображениями.

По данным материалов уголовного дела, экс-футболиста подозревают в хранении 297 файлов с детской порнографией. Метцельдер также отправил трём женщинам через WhatsApp 29 видео- и фотоматериалов сомнительного характера.

По какому из подозрений признался спортсмен, неизвестно. Ни он сам, ни его правозащитники комментировать это не стали. Прокурор и суд также отказались рассказать, какой именно части подозрений касалось признание бывшего игрока национальной сборной.

Напомним, поводом для расследования против Метцельдера стало заявление его девушки. Год назад он отправил ей 15 фотографий с детской порнографией.