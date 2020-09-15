В Санкт-Петербурге к следующей весне появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому

В Санкт-Петербурге к весне 2021 года на доме Бориса Стругацкого должна появиться мемориальная доска памяти писателя-фантаста. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Изначально её планировалось установить в феврале этого года, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. Сейчас на доме Стругацкого висит временная мемориальная доска.

— В этом доме с 1964 по 2012 год жил и работал знаменитый писатель-фантаст Борис Натанович Стругацкий, — такая надпись красуется на фасаде дома на Варшавской улице, 62. Если смотреть с другой стороны, то это дом 4 по улице Победы.

Заместитель председателя Союза писателей Петербурга Сергей Арно отметил, что изготовление мемориальной доски — непростой путь, а в этом случае ещё предстоит финальное согласование и изготовление. По его словам, ожидать её можно к следующей весне.

— Выглядит она замечательно! Всё хорошо, но надо немножко подождать, чтобы было принято окончательное решение, — уточнил он.