Недалеко от бывшего дома Зеленского под Киевом прогремел взрыв

В посёлке Чабаны Киевской области, по предварительным данным, произошёл взрыв газа. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Отмечается, что около полуночи местные жители услышали громкий хлопок, после чего сильный шум не прекратился. Многие очевидцы сообщают, что звук похож на проезжающий поезд или самолёт.

Спустя некоторое время появилась информация о взрыве газовой трубы высокого давления. Людям, живущим рядом с местом ЧП, рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы новых взрывов.

Видео © Instagram / kyivoperative_live

На месте работают экстренные службы, подробности инцидента выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.