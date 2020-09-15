Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Недалеко от бывшего дома Зеленского под Киевом прогремел взрыв

Очевидцы выкладывают в соцсети видео, на которых слышен сильный шум c места ЧП.

40
Post cover

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

В посёлке Чабаны Киевской области, по предварительным данным, произошёл взрыв газа. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Отмечается, что около полуночи местные жители услышали громкий хлопок, после чего сильный шум не прекратился. Многие очевидцы сообщают, что звук похож на проезжающий поезд или самолёт.

Спустя некоторое время появилась информация о взрыве газовой трубы высокого давления. Людям, живущим рядом с местом ЧП, рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы новых взрывов.

Видео © Instagram / kyivoperative_live

На месте работают экстренные службы, подробности инцидента выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Добавим, что недалеко от места происшествия в посёлке Маеток жил президент Украины Владимир Зеленский. Недавно глава государства продал свой дом и перебрался в государственную резиденцию.

После пожара в жилом доме в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

По данным следственных органов, в квартире, где произошло возгорание, была снята заглушка газовой трубы.

Выбор редакции

Loading...