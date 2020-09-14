Любовница Тарзана рассказала правду об отношениях с ним и теперь "боится за жизнь"

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Любовница Сергея "Тарзана" Глушко, 23-летняя Анастасия Ш., выступила с обращением, в котором призналась, что боится "связей", которыми может воспользоваться звёздная супруга её кавалера Наталья Королёва для того, чтобы "повлиять" на следствие и доказать вину девушки в краже драгоценностей. Об этом сообщает Mash.
"Мой самый нежный". Наташа Королёва назло слухам выложила счастливое видео с ТарзаномВпрочем, когда именно были сделаны ролики, остаётся неизвестным.
– Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно друзей и знакомых, связей, которыми они могут воспользоваться и достичь своих целей, – сказала она.
При этом девушка призналась, что действительно состояла в "интимных отношениях с Серёжей", но прекрасно отдавала себе отчёт, что он "человек публичный" и женатый, а потому не афишировала их связь и "ничего не требовала". Однако несмотря на это, сейчас в её адрес, поступают угрозы и обвинения в краже имущества у Королёвой.
В чём секрет привлекательности "беременной любовницы" Тарзана, которую Королёва обвинила в краже 5 млнДевушка не боится пикантных фотосессий и упоминает Тарзана в своих записях.
– Я боюсь за свою жизнь, жизнь своих близких. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала, – заключила девушка.
Напомним, Наталья Королёва заявила о пропаже из квартиры денег и украшений за время её пребывания в отпуске. По данным СМИ, среди подозреваемых любовница её мужа Тарзана, которая якобы ещё и беременна от него. По одной из версий, за заявлением в полицию может стоять желание артистки отомстить сопернице.