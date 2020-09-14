Любовница Тарзана рассказала правду об отношениях с ним и теперь "боится за жизнь"

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Любовница Сергея "Тарзана" Глушко, 23-летняя Анастасия Ш., выступила с обращением, в котором призналась, что боится "связей", которыми может воспользоваться звёздная супруга её кавалера Наталья Королёва для того, чтобы "повлиять" на следствие и доказать вину девушки в краже драгоценностей. Об этом сообщает Mash.

– Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно друзей и знакомых, связей, которыми они могут воспользоваться и достичь своих целей, – сказала она.

При этом девушка призналась, что действительно состояла в "интимных отношениях с Серёжей", но прекрасно отдавала себе отчёт, что он "человек публичный" и женатый, а потому не афишировала их связь и "ничего не требовала". Однако несмотря на это, сейчас в её адрес, поступают угрозы и обвинения в краже имущества у Королёвой.

– Я боюсь за свою жизнь, жизнь своих близких. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала, – заключила девушка.