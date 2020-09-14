В чём секрет привлекательности "беременной любовницы" Тарзана, которую Королёва обвинила в краже 5 млн

В звёздной среде разгорелся новый скандал. Вернувшаяся из отпуска Наташа Королёва обнаружила, что у неё пропали ювелирные украшения на сумму 5,2 миллиона, а также 3 тысячи евро. В краже она обвинила актрису Анастасию Ш., пишет телеграм-канал Mash. При этом написать заявление в полицию певицу могла побудить обычная ревность. Ведь Анастасию называют любовницей мужа Королёвой Тарзана. А теперь якобы появилась интимная переписка пары и слухи о том, что Анастасия ждёт от Сергея Глушко ребенка.
Фото © Соцсети
В соцсетях у улыбчивой длинноволосой Анастасии действительно есть совместные фото с Тарзаном. Посетив его шоу в 2019 году, девушка не могла скрыть эмоций. Она называла Глушко секс-символом своей юности и отмечала, что её "куда-то несёт".
Фото © Соцсети
Меня куда-то несёт, а куда — я и сама толком не понимаю!!! 😂😂😂🙈🙈🙈 Никогда не была на мужском стриптизе, и не на мужском тоже. В принципе никогда не была ни на каком стриптизе. А тут решила, если идти, то сразу уж на "Тарзан-шоу"!!!))) Странные эмоции, до финального номера, пока меня не вытащил секс-символ моей осознанной юности @tarzan___official на сцену, я не понимала, как реагировать на увиденное))) Потом всё сразу же встало на свои места
Видео © Соцсети
А недавно "любовница Тарзана" заставила гадать подписчиков, действительно ли она беременна или готовится к съёмкам, выложив ролик, где гладит заметно округлившийся живот. В другом видео девушка заявляет, что "может играть драму, комедию, трагедию", и заканчивает презентацию демонстрацией глубокого декольте. Анастасия в целом не боится выкладывать откровенные фото. Она переодически принимает участие в смелых фотосессиях, где позирует практически без одежды.
Фото © Соцсети
Сам же Тарзан резко ответил на сообщения о беременной любовнице, потребовав, чтобы в его частную жизнь перестали вмешиваться. Наташа Королева тоже выступила с заявлением и при этом продолжает выкладывать совместные кадры с супругом, отметив в одном из постов: "Сила любви может пройти любые испытания!". А Анастасия несколько дней назад показала снимки в двух нарядах, многозначительно подписав: "Красный — цвет любви, жёлтый — к расставанию, какой цвет больше к лицу?"
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В чём секрет привлекательности "беременной любовницы" Тарзана, которую Королёва обвинила в краже 5 млн
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