В чём секрет привлекательности "беременной любовницы" Тарзана, которую Королёва обвинила в краже 5 млн

Меня куда-то несёт, а куда — я и сама толком не понимаю!!! 😂😂😂🙈🙈🙈 Никогда не была на мужском стриптизе, и не на мужском тоже. В принципе никогда не была ни на каком стриптизе. А тут решила, если идти, то сразу уж на "Тарзан-шоу"!!!))) Странные эмоции, до финального номера, пока меня не вытащил секс-символ моей осознанной юности @tarzan___official на сцену, я не понимала, как реагировать на увиденное))) Потом всё сразу же встало на свои места

Запись в инстаграме Анастасии Ш.