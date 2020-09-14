Водонаева назвала мужчин без собственного жилья бездомными собаками, с которыми не стоит связываться

38-летняя журналистка Алёна Водонаева известна своими резкими высказываниями на различные темы, но особенно от неё достаётся людям с лишним весом и мужчинам. В этот раз последним как раз и не удалось избежать её внимания. Модель отвечала в сториз своего инстаграма на вопросы подписчиков и раздавала советы всем нуждающимся, пока не наткнулась на один возмутительный, по её мнению, случай.
Подписчица спросила, нормально ли не хотеть впускать в свою квартиру молодого человека? И на это у Алёны нашёлся категоричный ответ. На мужчин без собственного жилья нечего и время тратить. Если парень хочет заводить серьёзные отношения, то должен обеспечить сперва себя, а потом и возлюбленную. А тех, кто не подходит под эти критерии, журналистка окрестила самым нелестным образом.
Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди её на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут
Сама бывшая участница "Дома-2" имеет неплохой опыт по части отношений с противоположным полом. Алёна была замужем два раза, а сейчас воспитывает сына в одиночку и на жизнь не жалуется. Только этим летом модель приобрела вторую квартиру в Геленджике, а до этого обеспечила жильём своих родителей.
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