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Водонаева на съёмке заменила бельё кружевным топом, совсем забыв, что он прозрачный

Можно только порадоваться, что на крыше в этот момент находились лишь модель и её фотограф.

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Фото © Instagram / alenavodonaeva

Известная 38-летняя модель Алёна Водонаева даже во время карантина не сидит сложа руки, а работает, устраивая фотосессии. В этот раз телеведущая вернулась на излюбленную крышу, снимки с которой появлялись на странице модели в "Инстаграме" не один раз. Она позировала на фоне зарождающегося заката, которым все с удовольствием бы полюбовались, если бы не образ Алёны.

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Бывшая участница "Дома-2", а теперь набирающая популярность блогерша предстала в необычном чёрном комплекте. Модель выбрала высокую обтягивающую юбку и прозрачный кружевной топ. Из-за него телеведущая оказалась в опасной зоне модерации "Инстаграма", которая не разрешает оголяться на фото. Даже плотный пиджак, которым на некоторых снимках прикрывалась модель, не сильно поправил ситуацию. Но подписчиков Алёны отсутствие нижнего белья вовсе не смутило.

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Алёна, ты огонь!!!!🔥

Nikolaeva_image

Как же я восхищён тобою, ты действительно примерна и образцова, ты идеальна, лав! Пересмотрел публикацию тысячу раз!

Gusivan

Вау, ну просто бомбезно, Алёночка

Angelica___anderson

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Под фото журналистка рассказала, что сдала тест на коронавирус и антитела. Оба оказались отрицательными, что в первом случае замечательно, а во втором — расстраивает. Алёна пожаловалась подписчикам, что устала ходить в маске, но всё равно носит её и будет носить, потому что заботится о здоровье своём и окружающих. Также она решила, что даже после отмены карантина и изоляции никуда из страны не полетит, ведь бережёного Бог бережёт.

"Я лежала и думала — только не убей меня". Алёна Водонаева призналась, что в 14 лет её изнасиловали

По словам телеведущей, об этом она не рассказывала даже маме.

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