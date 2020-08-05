Водонаева на съёмке заменила бельё кружевным топом, совсем забыв, что он прозрачный

Известная 38-летняя модель Алёна Водонаева даже во время карантина не сидит сложа руки, а работает, устраивая фотосессии. В этот раз телеведущая вернулась на излюбленную крышу, снимки с которой появлялись на странице модели в "Инстаграме" не один раз. Она позировала на фоне зарождающегося заката, которым все с удовольствием бы полюбовались, если бы не образ Алёны.

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Бывшая участница "Дома-2", а теперь набирающая популярность блогерша предстала в необычном чёрном комплекте. Модель выбрала высокую обтягивающую юбку и прозрачный кружевной топ. Из-за него телеведущая оказалась в опасной зоне модерации "Инстаграма", которая не разрешает оголяться на фото. Даже плотный пиджак, которым на некоторых снимках прикрывалась модель, не сильно поправил ситуацию. Но подписчиков Алёны отсутствие нижнего белья вовсе не смутило.

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Как же я восхищён тобою, ты действительно примерна и образцова, ты идеальна, лав! Пересмотрел публикацию тысячу раз! Gusivan

Вау, ну просто бомбезно, Алёночка Angelica___anderson

Фото © Instagram / alenavodonaeva