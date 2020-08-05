Водонаева на съёмке заменила бельё кружевным топом, совсем забыв, что он прозрачный

Известная 38-летняя модель Алёна Водонаева даже во время карантина не сидит сложа руки, а работает, устраивая фотосессии. В этот раз телеведущая вернулась на излюбленную крышу, снимки с которой появлялись на странице модели в "Инстаграме" не один раз. Она позировала на фоне зарождающегося заката, которым все с удовольствием бы полюбовались, если бы не образ Алёны.
Бывшая участница "Дома-2", а теперь набирающая популярность блогерша предстала в необычном чёрном комплекте. Модель выбрала высокую обтягивающую юбку и прозрачный кружевной топ. Из-за него телеведущая оказалась в опасной зоне модерации "Инстаграма", которая не разрешает оголяться на фото. Даже плотный пиджак, которым на некоторых снимках прикрывалась модель, не сильно поправил ситуацию. Но подписчиков Алёны отсутствие нижнего белья вовсе не смутило.
Алёна, ты огонь!!!!🔥
Как же я восхищён тобою, ты действительно примерна и образцова, ты идеальна, лав! Пересмотрел публикацию тысячу раз!
Вау, ну просто бомбезно, Алёночка
Под фото журналистка рассказала, что сдала тест на коронавирус и антитела. Оба оказались отрицательными, что в первом случае замечательно, а во втором — расстраивает. Алёна пожаловалась подписчикам, что устала ходить в маске, но всё равно носит её и будет носить, потому что заботится о здоровье своём и окружающих. Также она решила, что даже после отмены карантина и изоляции никуда из страны не полетит, ведь бережёного Бог бережёт.