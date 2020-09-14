Учёные обнаружили признаки жизни на Венере

Учёные из Массачусетса и Кардиффа рассказали об обнаружении признаков жизни на Венере. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

Уточняется, что специалисты нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал эту находку "наиболее важным событием" за всё время поисков доказательств существования внеземной жизни.

— Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, — написал Брайденстайн на своей странице в "Твиттере".

Он также заявил, что теперь пришло время уделить этой планете первостепенное внимание.

Добавим, что фосфин является бесцветным и очень ядовитым газом. На нашей планете он производится анаэробными — то есть не требующими наличия кислорода — микроорганизмами. В прошлом году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звёзд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.