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Учёные обнаружили признаки жизни на Венере

В НАСА отметили, что пришло время уделить этой планете первостепенное внимание.

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Фото © Pixabay

Учёные из Массачусетса и Кардиффа рассказали об обнаружении признаков жизни на Венере. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

Уточняется, что специалисты нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал эту находку "наиболее важным событием" за всё время поисков доказательств существования внеземной жизни.

Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, — написал Брайденстайн на своей странице в "Твиттере".

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Для этого исследователи сымитировали условия, приближенные к инопланетным.

Он также заявил, что теперь пришло время уделить этой планете первостепенное внимание.

Добавим, что фосфин является бесцветным и очень ядовитым газом. На нашей планете он производится анаэробными — то есть не требующими наличия кислорода — микроорганизмами. В прошлом году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звёзд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

Сейчас Россия и США думают о возможности создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен в том числе исследовать как поверхность планеты, так и её атмосферу на наличие признаков жизни.

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