Учёные обнаружили признаки жизни на Венере

Учёные из Массачусетса и Кардиффа рассказали об обнаружении признаков жизни на Венере. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.
Уточняется, что специалисты нашли в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал эту находку "наиболее важным событием" за всё время поисков доказательств существования внеземной жизни.
— Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, — написал Брайденстайн на своей странице в "Твиттере".
Российские учёные доказали, что микроорганизмы могут выжить на Марсе и ВенереДля этого исследователи сымитировали условия, приближенные к инопланетным.
Он также заявил, что теперь пришло время уделить этой планете первостепенное внимание.
Добавим, что фосфин является бесцветным и очень ядовитым газом. На нашей планете он производится анаэробными — то есть не требующими наличия кислорода — микроорганизмами. В прошлом году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звёзд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.
Сейчас Россия и США думают о возможности создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен в том числе исследовать как поверхность планеты, так и её атмосферу на наличие признаков жизни.