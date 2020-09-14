В Посольстве РФ предложили США "не раздувать" антироссийские настроения

Заявления главы Командования глобальных ударов ВВС США генерала Тимоти Рэя, который "приравнял угрозу" от Москвы и Пекина к терроризму, всячески "раздувают антироссийские настроения". Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Вашингтоне.
— Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия, — говорится в сообщении.
Пушков заявил, что власти США снова испытывают "российский синдром"По его словам, причиной кризиса в Америке может быть лишь обострение противоречий внутри страны, а РФ "здесь ни при чём".
Дипломаты обратили внимание на то, что понижение Штатами "порога" применения ядерных вооружений повышает риск эскалации потенциального конфликта.
— Предлагаем американским партнёрам не "раздувать" антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности, — отмечается в сообщении.