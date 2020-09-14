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В Посольстве РФ предложили США "не раздувать" антироссийские настроения

Вместо этого дипломаты призвали Вашингтон сосредоточиться на укреплении глобальной стабильности.

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Фото © Pixabay

Заявления главы Командования глобальных ударов ВВС США генерала Тимоти Рэя, который "приравнял угрозу" от Москвы и Пекина к терроризму, всячески "раздувают антироссийские настроения". Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Вашингтоне.

Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия, — говорится в сообщении.

Пушков заявил, что власти США снова испытывают "российский синдром"

По его словам, причиной кризиса в Америке может быть лишь обострение противоречий внутри страны, а РФ "здесь ни при чём".

Дипломаты обратили внимание на то, что понижение Штатами "порога" применения ядерных вооружений повышает риск эскалации потенциального конфликта.

Предлагаем американским партнёрам не "раздувать" антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности, — отмечается в сообщении.

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