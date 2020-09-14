С середины октября Netflix в России переведёт расчёты в рубли

С 15 октября американский стриминговый сервис Netflix переведёт расчёты с подписчиками с евро на рубли, а также изменится юридическое лицо, предоставляющее услуги компании в России. Об этом говорится в официальном письме сервиса, передаёт ТАСС.

— Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО "Развлекательный онлайн-сервис". Во-вторых, мы начнём выставлять счета в рублях вместо евро, — отметили в Netflix.

Уточняется, что счета в рублях будут выставляться после этой даты в соответствии с тарифным планом пользователя. Так, стандартный план, который стоит 9,99 евро, обойдётся российским поклонникам сервиса в 799 рублей.

Это нововведение будет сделано в автоматическом режиме, поэтому тем пользователям, у которых уже есть подписка, оплачиваемая пока в евро, не нужно будет совершать дополнительных действий для перехода на оплату в рублях.

Стоит отметить, что через отдельный интерфейс также будет доступен контент с русской озвучкой и субтитрами, также в программе стримингового сервиса появятся российские фильмы и сериалы.

Добавим, что до этого появилась информация о том, что Netflix будет локализован полностью на русском языке. Его оператором на территории нашей страны станет "Национальная медиа группа" (НМГ).