Школьница из Новосибирска просит "не ломать" жизнь соседу-уголовнику, от которого забеременела

В Новосибирске история двух сердец (несовершеннолетней восьмиклассницы и её взрослого соседа), продолжавшаяся на протяжении года, завершилась беременностью. Мужчине грозит уголовное наказание, однако девочка просит пощадить её возлюбленного. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Старшеклассница забеременела и родила ребёнка, хотя сама ни разу не занималась сексомАмериканка Сэмми Изабел недавно опубликовала в приложении TikTok свою удивительную историю о том, как она узнала, что станет мамой, хотя на тот момент девушка даже ни разу не занималась сексом.
По данным издания, отцом ребёнка является 22-летний сосед семьи, и про случившееся ему уже сказали. И хотя он воспринял "не сильно радостно" известие, отказываться не стал и предложил дать наследнику имя и фамилию. Однако у него имеются проблемы с законом: в сентябре его арестовали за очередную кражу.
— Он такой красивый, вот я и влюбилась. Но уже остыла. Теперь ничего ему не будет: никаких писем и передачек ему не буду носить, — рассказала журналистам сама девочка.
В Сочи 15-летняя школьница забеременела от родного братаО своём положении она узнала лишь на шестом месяце, когда обратилась к врачам. Отец ребёнка стал фигурантом уголовного дела.
Её отец собирался подать на соседа заявление в полицию, однако она уговорила его не "ломать жизнь" парню и оставить ребёнка. При этом, по данным издания, семья проживает не в самых лучших условиях и не может встать в очередь за жильём из-за отсутствия прописки. А служба опеки пригрозила забрать малыша, поскольку его мать школьница, а отец — уголовник.
Отмечается, что о ситуации со школьницей знает администрация её учебного заведения, педагоги изо всех сил пытаются помочь семье. В ситуации попросили разобраться уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежду Болтенко.
Ранее Лайф рассказывал историю 11-летней жительницы Воронежской области, которая забеременела от несовершеннолетнего сводного брата.