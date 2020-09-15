Школьница из Новосибирска просит "не ломать" жизнь соседу-уголовнику, от которого забеременела

В Новосибирске история двух сердец (несовершеннолетней восьмиклассницы и её взрослого соседа), продолжавшаяся на протяжении года, завершилась беременностью. Мужчине грозит уголовное наказание, однако девочка просит пощадить её возлюбленного. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, отцом ребёнка является 22-летний сосед семьи, и про случившееся ему уже сказали. И хотя он воспринял "не сильно радостно" известие, отказываться не стал и предложил дать наследнику имя и фамилию. Однако у него имеются проблемы с законом: в сентябре его арестовали за очередную кражу.

— Он такой красивый, вот я и влюбилась. Но уже остыла. Теперь ничего ему не будет: никаких писем и передачек ему не буду носить, — рассказала журналистам сама девочка.

Её отец собирался подать на соседа заявление в полицию, однако она уговорила его не "ломать жизнь" парню и оставить ребёнка. При этом, по данным издания, семья проживает не в самых лучших условиях и не может встать в очередь за жильём из-за отсутствия прописки. А служба опеки пригрозила забрать малыша, поскольку его мать школьница, а отец — уголовник.

Отмечается, что о ситуации со школьницей знает администрация её учебного заведения, педагоги изо всех сил пытаются помочь семье. В ситуации попросили разобраться уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежду Болтенко.