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США разместят на Аляске рекордное число истребителей пятого поколения как "знак" для России

К декабрю следующего года там появится ещё две эскадрильи.

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Фото © Pixabay

В ближайших планах американского правительства — сделать Аляску местом базирования наибольшего в мире числа истребителей пятого поколения. Об этом заявил сенатор-республиканец от данного штата Дэн Салливан на видеосеминаре исследовательского центра имени Вудро Вильсона.

"Боевая тревога". Опубликовано видео с российской подлодкой, всплывшей у Аляски

На кадрах видно, как запускают противокорабельную ракету "Гранит".

У нас будет более 100 истребителей пятого поколения, более сотни. Ни в одной другой точке планеты такого нет, — сказал он.

Он также рассказал, что за последние годы правительство пересмотрело взгляды на Арктику и вслед за этим отношение к Аляске. А своими планами оно "даёт понять" другим странам, в том числе России и Китаю, что США намерены защищать интересы в регионе.

Ранее Лайф сообщал, что учения российских кораблей у берегов Аляски вызвали переполох в США.

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