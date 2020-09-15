США разместят на Аляске рекордное число истребителей пятого поколения как "знак" для России

В ближайших планах американского правительства — сделать Аляску местом базирования наибольшего в мире числа истребителей пятого поколения. Об этом заявил сенатор-республиканец от данного штата Дэн Салливан на видеосеминаре исследовательского центра имени Вудро Вильсона.

— У нас будет более 100 истребителей пятого поколения, более сотни. Ни в одной другой точке планеты такого нет, — сказал он.

Он также рассказал, что за последние годы правительство пересмотрело взгляды на Арктику и вслед за этим отношение к Аляске. А своими планами оно "даёт понять" другим странам, в том числе России и Китаю, что США намерены защищать интересы в регионе.