В США рассказали о "ночном кошмаре" американцев в Арктике

Для США "ночным кошмаром" является перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Штатов в Арктике. Как утверждает эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс, противостоять этому в Белом доме абсолютно не готовы.

Он также отметил, что Арктика является тем регионом, на который американская элита редко обращает внимание, однако он играет ключевую роль в политике мировых держав. Лайонс заметил, что из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности и крупные страны всё чаще заявляют о своём намерении в нём доминировать.

— К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстаёт от своих соперников, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он уточнил, что у Береговой охраны США, как и у Китая, есть всего два ледокола, в то время как у российского флота есть минимум 40 подобных судов, а через 15 лет будет на 13 атомных ледоколов больше.

По словам Лайонса, несколько лет назад КНР провозгласила себя околоарктическим государством и начала готовиться к реализации своей инициативы "Полярный шёлковый путь". Он поведал, что уже сейчас очевидно, что Поднебесная, получив статус обозревателя в Арктическом совете и сотрудничая с Россией в регионе, показала стремление стать важным игроком в "относительно эксклюзивной" игре.

— Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечёт за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединённых Штатов в Арктике — это потенциальный технотриллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова, — заявил эксперт американского журнала.

Он также добавил, что Арктика — это не только "потенциальный коридор для стратегического соперничества" и не только "потенциальная площадка для расширенного соперничества между крупными державами".