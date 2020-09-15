В Пентагоне признали, что "сговор" РФ с талибами не был доказан

У США нет доказательств "сговора" России с талибами, согласно которому Москва якобы предлагала вознаграждения за нападения на американских солдат. Об этом в интервью NBC News рассказал командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи.
- Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня, - заявил Маккензи.
Впрочем, Штаты будут продолжать искать доказательства опубликованных ранее в СМИ материалов, а сам Маккензи подчеркнул, что "тема не закрыта".
Трамп заявил, что не получал докладов о "сговоре" России и талибовПри этом американский лидер подтвердил, что сами США поставляли афганским террористам вооружение в 80-х годах для войны с СССР.
Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств также говорили глава Пентагона и глава ВС США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".