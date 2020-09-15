В Пентагоне признали, что "сговор" РФ с талибами не был доказан

У США нет доказательств "сговора" России с талибами, согласно которому Москва якобы предлагала вознаграждения за нападения на американских солдат. Об этом в интервью NBC News рассказал командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи.

- Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня, - заявил Маккензи.

Впрочем, Штаты будут продолжать искать доказательства опубликованных ранее в СМИ материалов, а сам Маккензи подчеркнул, что "тема не закрыта".