Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве 15 сентября ожидается переменная облачность и до 17 градусов тепла

В связи с порывами ветра в регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

34

В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 15–17 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

В Гидрометцентре прогнозируют аномальное похолодание в Центральной России на следующей неделе

В дневное время температура будет ниже 15 градусов тепла.

В связи с порывами ветра в регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 13–18 градусов тепла, местами ожидается небольшой дождь. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 2 градусов выше нуля.

Синоптик рассказал, в какие регионы России придёт бабье лето

Длинным этот период, по словам метеоролога, в нынешнем году не будет.

Выбор редакции

Loading...