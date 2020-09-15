В Москве 15 сентября ожидается переменная облачность и до 17 градусов тепла

В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 15–17 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 5 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

В связи с порывами ветра в регионе объявлен жёлтый уровень опасности.