Генпрокурор американского штата насмерть сбил мужчину после вечеринки республиканцев

Генеральный прокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в местной патрульно-постовой службе.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл на участке автомобильной трассы 14 недалеко от города Хаймор. 44-летний генпрокурор Джейсон Равнсборг ехал на машине Ford Taurus в западном направлении. Изначально он подумал, что сбил оленя, однако позже выяснилось, что погиб человек, им оказался 55-летний Джозеф Бовер из Хаймора.

В беседе с телеканалом ABC руководитель персонала аппарата генпрокурора штата Тим Борманн сообщил, что его начальник возвращался домой после вечеринки, которую организовало местное отделение Республиканской партии.

Добавим, что данное мероприятие проходило в ресторане города Редфилд в 109 километрах от места ДТП. Борманн уверяет, что генпрокурор Равнсборг не употреблял алкоголь в этот день. Также утверждается, что он сам сообщил о случившемся в службу спасения и не покидал место происшествия.